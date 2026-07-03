Почему гороскопы кажутся пугающе точными? Что такое эффект Форера

Фото: www.globallookpress.com/Daniel Schoenen

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

По мнению специалистов, астропрогнозы помогают людям лучше понимать собственные эмоции.

Многие хотя бы раз удивлялись тому, насколько точно гороскоп описывает их характер или жизненные обстоятельства. Однако психологи уверены: секрет кроется не в расположении звезд, а в особенностях человеческого мышления. Это явление получило название эффект Форера, или эффект Барнума. Об этом сообщило Yahoo.

Именно он заставляет людей воспринимать общие и расплывчатые характеристики как точное описание собственной личности.

Что такое эффект Форера

Эффект Форера назван в честь американского психолога Бертрама Форера, который в середине 20 века провел необычный эксперимент. Он предложил студентам пройти тест личности, а затем выдал каждому якобы индивидуальную характеристику.

На самом деле все участники получили один и тот же текст, состоявший из общих утверждений. Несмотря на это, большинство студентов сочли описание удивительно точным и поставили ему высокие оценки.

Психологи объясняют: человек склонен замечать именно те детали, которые совпадают с его опытом, и игнорировать все остальное.

Почему гороскопы кажутся правдивыми

Астрологические прогнозы обычно строятся на универсальных фразах, которые подходят огромному количеству людей. Например, утверждения вроде «иногда вы сомневаетесь в правильности своих решений» или «вам важно, чтобы окружающие ценили ваши усилия» могут найти отклик практически у каждого.

Мозг автоматически ищет подтверждение знакомым чувствам и ситуациям, поэтому человеку начинает казаться, что описание создано именно для него.

Кроме того, люди чаще запоминают совпадения и реже обращают внимание на неточные прогнозы. Этот психологический механизм называют предвзятостью подтверждения.

Почему людям нравится читать гороскопы

Интерес к астрологии связан не только с желанием узнать будущее. По мнению специалистов, гороскопы помогают людям лучше понимать собственные эмоции и находить объяснение происходящему вокруг.

В периоды неопределенности многим хочется получить ощущение контроля над ситуацией. Даже общие рекомендации могут создавать чувство уверенности и помогать принимать решения.

Именно поэтому популярность астрологических прогнозов не снижается на протяжении многих лет, несмотря на отсутствие научных доказательств их достоверности.

Эффект Форера работает не только с гороскопами

Психологи отмечают, что этот феномен проявляется и в других сферах жизни. По тому же принципу работают некоторые личностные тесты, гадания и предсказания.

Чем более расплывчатой и универсальной является формулировка, тем выше вероятность, что человек узнает в ней себя. Особенно если описание содержит преимущественно положительные качества или надежды на будущее.

Почему это не делает человека доверчивым

Специалисты подчеркивают, что эффект Форера затрагивает практически всех людей независимо от уровня образования и критического мышления. Это естественная особенность работы человеческого мозга, который стремится находить смысл и закономерности в окружающем мире.

Именно поэтому даже скептически настроенные люди иногда удивляются тому, насколько точно тот или иной гороскоп отражает их переживания.

Стоит ли полностью отказываться от гороскопов

Психологи считают, что увлечение астрологией не представляет опасности, если человек воспринимает прогнозы как развлечение, а не руководство к действию.

Проблемы возникают в тех случаях, когда решения о здоровье, финансах или отношениях принимаются исключительно на основе предсказаний.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.