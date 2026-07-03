Мирная жительница погибла в результате ракетного удара ВСУ в Белгороде

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

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Также пострадала энергетическая инфраструктура.

В Белгороде в результате ракетной атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) погибла мирная жительница. Об этом сообщили в оперштабе региона в мессенджере МАКС.

«Белгород и Белгородский округ подверглись ракетному обстрелу со стороны ВСУ», — сказано в публикации.

Также в результате удара киевских боевиков пострадала инфраструктура города. На одном из объектов произошло возгорание. Пожарные расчеты выехали на место происшествия для ликвидации последствий.

Кроме того, как уточнили в оперштабе региона, были повреждены объекты энергетической инфраструктуры. Из-за этого в ряде населенных пунктов есть проблемы с подачей электричества и воды.

«Повреждены пять автомобилей», — добавили в оперштабе Белгородской области.

Информация о других возможных пострадавших уточняется.

Российские регионы регулярно подвергаются атакам со стороны ВСУ с начала специальной военной операции (СВО), о ходе которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Противник использует не только дроны, но и обстреливает приграничные регионы ракетами. Больше всего от действий боевиков киевского режима страдают приграничные города.

Ранее в ЛНР девять человек доставили в больницы в результате атаки ВСУ на автобус.

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