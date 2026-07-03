Не игнорируйте сухость: как сохранить здоровье глаз людям после 50 лет

5-tv.ru: для сохранения зрения людям после 50 лет нужно не игнорировать сухость

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

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Ультрафиолетовое излучение влияет не только на кожу, но и на органы зрения.

После 50 лет зрение начинает меняться даже у тех, кто раньше не сталкивался с серьезными проблемами. Глаза быстрее устают, появляется сухость, а чтение мелкого текста требует больше усилий. Кроме того, именно в этом возрасте повышается риск развития катаракты, глаукомы и других заболеваний.

Однако специалисты уверяют: правильные привычки помогают замедлить возрастные изменения и сохранить здоровье глаз на долгие годы. Подробнее — в материале 5-tv.ru.

Регулярно проходите обследования у офтальмолога

Даже при отсутствии жалоб посещать врача после 50 лет рекомендуется не реже одного раза в год. Многие заболевания глаз развиваются постепенно и долгое время никак себя не проявляют.

Своевременная диагностика позволяет обнаружить изменения на ранних стадиях, когда лечение наиболее эффективно.

Защищайте глаза от солнечных лучей

Ультрафиолетовое излучение влияет не только на кожу, но и на органы зрения. Длительное пребывание на солнце может ускорять развитие возрастных заболеваний глаз, включая катаракту.

Поэтому специалисты советуют носить качественные солнцезащитные очки с защитой от ультрафиолета не только летом, но и зимой, когда солнечные лучи отражаются от снега.

Следите за питанием

Для нормальной работы органов зрения важны витамины А, С и Е, а также лютеин, зеаксантин и омега-3 жирные кислоты.

Полезными считаются зеленые овощи, морковь, сладкий перец, яйца, орехи, ягоды и жирная морская рыба. Такие продукты помогают поддерживать здоровье сетчатки и сосудов глаз.

При этом специалисты напоминают, что правильное питание является частью профилактики, но не заменяет регулярные осмотры у врача.

Давайте глазам отдыхать

Компьютеры, смартфоны и телевизоры создают дополнительную нагрузку на зрение. Из-за этого глаза быстрее устают, появляется сухость и ощущение дискомфорта.

Снизить напряжение помогает правило «20–20–20»: каждые 20 минут необходимо переводить взгляд на предмет, расположенный примерно в шести метрах, и смотреть на него не менее 20 секунд.

Контролируйте давление и уровень сахара

Состояние глаз напрямую связано с общим здоровьем организма. Повышенное артериальное давление и сахарный диабет способны негативно влиять на сосуды сетчатки и вызывать серьезные осложнения.

Поэтому после 50 лет важно регулярно проходить профилактические обследования и соблюдать рекомендации врачей по лечению хронических заболеваний.

Не игнорируйте сухость глаз

С возрастом выработка слезной жидкости может уменьшаться, из-за чего возникает жжение, покраснение и ощущение песка в глазах. Особенно часто с этой проблемой сталкиваются люди, которые много времени проводят перед экранами.

Если неприятные симптомы беспокоят постоянно, необходимо обратиться к специалисту. Врач поможет подобрать средства для увлажнения и даст рекомендации по уходу за глазами.

Какие симптомы требуют срочного обращения к врачу

Резкое ухудшение зрения, вспышки света, темные пятна перед глазами, сильная боль или внезапная потеря части поля зрения требуют немедленной консультации офтальмолога.

Подобные признаки могут указывать на серьезные нарушения, при которых своевременная медицинская помощь играет решающую роль.

Что поможет сохранить хорошее зрение

Здоровье глаз после 50 лет зависит не только от возраста, но и от образа жизни. Регулярные осмотры, защита от солнца, сбалансированное питание и внимательное отношение к своему самочувствию помогают дольше сохранять четкое зрение и снижать риск возрастных заболеваний.

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