Фото: www.globallookpress.com/Vernon Yuen

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По словам заместителя председателя Совета Федерации Константина Косачева, Лондон навязал всему миру свою «манию величия».

Заместитель председателя Совета Федерации Константин Косачев предложил называть Великобританию просто Британией, поскольку, по его мнению, Лондон навязал миру представление о своем «величии», с которым не обязательно соглашаться. Об этом он заявил в беседе с ТАСС.

«Я, кстати, приветствую тенденцию к тому, чтобы в дальнейшем все-таки называть ее Британией, без „великой“. Мне это как-то нравится», — сказал он.

Косачев подчеркнул, что британцы часто критикуют политическую систему России, несмотря на то, что в самой Великобритании глава государства не избирается, а получает власть по наследству.

Сенатор добавил, что каждая страна имеет право самостоятельно определять свое политическое устройство и не должна подвергаться критике за это.

Как ранее писал 5-tv.ru, британский премьер-министр Кир Стармер, уходящий в отставку, заявил, что парламент Великобритании является «самым гомосексуальным в мире»*. Такое заявление он сделал в ходе так называемого месяца гордости, когда он подводил итоги своего пребывания на посту.

Это высказывание было крайне неожиданно, учитывая экономические трудности, с которыми сталкивается страна, включая миграционный кризис, высокую инфляцию и растущее недовольство населения.

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* — движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено на территории России.