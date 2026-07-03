Овечкин остался в «Вашингтоне»: 22-й сезон, 929 голов и 11 шайб до рекорда

Фото, видео: www.globallookpress.com/John Woods; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

В новом сезоне легендарному россиянину будет 41 год.

Главная хоккейная интрига последнего дня разрешилась. Легендарный Александр Овечкин, который на несколько часов остался безработным, продлил свое соглашение с клубом «Вашингтон Кэпиталз». Почему Ови не сделал этого раньше — были разные версии.

Не исключено, что до последнего шел торг за условия в американском клубе. В любом случае, чтобы побить еще один рекорд Уэйна Гретцки — по числу голов в регулярном чемпионате и плей-офф — россиянину нужно забросить еще 11 шайб в НХЛ. Корреспондент «Известий» Леонид Китрарь изучил перспективы.

В статусе свободного агента Овечкин пробыл около суток и подписал новый контракт, конечно, с «Вашингтон Кэпиталз».

«Я вернулся, детки», — заявил Александр Овечкин.

Договор сроком на один год. Но тем не менее он принесет самому Александру миллионы долларов. Ови, как его называют в США, за годы в НХЛ заработал 1687 очков — 929 голов и 758 передач, и сыграл 1573 игры. Все за один клуб, став его легендой.

«Величайший бомбардир в истории НХЛ еще не закончил писать свою историю», — сказал владелец клуба Тед Леонсис.

Овечкин — единственный игрок в истории НХЛ, завоевавший Кубок Стэнли, приз Конна Смайта, Колдера, Арта Росса, приз Харта, Теда Линдсея и приз Мориса Ришара. И при этом лучший снайпер в истории регулярных чемпионатов. Гретцки остался вторым.

«Я думаю, здорово, что он хочет вернуться и попытаться завершить карьеру на высокой ноте. Это лучшая новость в национальном хоккее, которую мы могли получить на этом рынке в Вашингтоне», — сказал бывший хоккейный тренер, скаут и телевизионный аналитик Пьер Макгуайр.

У Александра Овечкина остался один рекорд, который он не побил — с учетом плей-офф на его счету 1006 забитых шайб. Уэйн Гретцки забил 1016.

«Это его 22-й сезон в НХЛ. Я с нетерпением жду, когда он начнет играть. Выходи на лед, забивай еще кучу голов и продолжай пополнять книгу рекордов», — сказал спортивный блогер Джесси Блэйк.

Александру Овечкину в новом хоккейном сезоне будет уже 41 год. Возраст для хоккеиста серьезный. Специалисты уверены — в США это будет последний сезон. Но, возможно, не последний в карьере.

«Очень хотелось бы верить в то, что после того, как этот сезон завершится, Александр Михайлович вернется в Россию и сыграет еще сезон за родное „Динамо“. Тогда, ну скажем так, окончательно и логично его карьера будет завершена», — сказал Александр Кузьмак.

Помимо американских рекордов Александр Овечкин никогда не забывал и о родине. 13 чемпионатов мира, три Олимпиады. Все это в составе сборной России, вместе с которой он трижды становился чемпионом мира.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.