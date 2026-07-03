На страже дорог: Госавтоинспекция отмечает 90-летний юбилей

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин; 5-tv.ru

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За эти годы инспекторы стали свидетелями миллионов историй.

В России с начала года более чем на пять процентов снизилось число ДТП. Безопасность на дорогах — главный показатель в работе сотрудников Госавтоинспекции. Они сегодня отмечают профессиональный праздник. Одному из самых современных, технически оснащенных и мобильных подразделений — 90 лет.

За эти годы дорожная полиция стала свидетелем миллионов историй. Но самые важные происходят там, где счет иногда идет на секунды. О тонкостях работы в материале корреспондента «Известий» Станислава Григорьева.

Светлана уверена: ее сын почти наверняка слышал звук полицейской сирены, когда готовился к рождению. А значит, есть вероятность, что он тоже станет гаишником. Экипаж ДПС помог мальчику появиться на свет и буквально спас молодую маму.

«Мы рады, самое главное, успели, было страшно», — сказала жительница города Прокопьевск Светлана Михайлова.

Все произошло за считанные секунды. Вот муж Виктории подбегает к машине ДПС и говорит, что его супруга внезапно собралась рожать. А дальше — ни секунды раздумий или колебаний, ни одного лишнего вопроса. Напарники по службе включают сирену и гонят во весь опор — только чтобы успеть в роддом.

90 лет исполняется службе, сотрудники которой всегда где-то рядом с нами. ГАИ-ГИБДД прошли путь от скромной инспекции с минимальным штатом и полномочиями до мощной структуры, которая, кажется, была с нами всегда. Вот отважная женщина регулирует движение в блокадном Ленинграде. А вот московские дпсники показывают компьютерную систему, которая в режиме реального времени, в потоке, за считанные доли секунды читает все номера машин и узнает секреты их хозяев.

«Если данный автомобиль стоит на стоп-учете, она загорится красным и нам просигнализирует», — объяснил инспектор.

Если злостный нарушитель — тоже красный, если автомобиль в аресте — даже багровый. А вот эта девушка — образцовый водитель, судя по всему. База данных не выдала ничего.

— А вы к ГАИ как относитесь, вот так, положа руку на сердце?

— Ну меня ж почти не останавливают! Правильно вот говорят: мы ж не нарушаем, — сказала автолюбительница Виктория.

Инспектор провожает Викторию взглядом восхищения и уважения. Хотя очень часто бывает, что с водителями приходится и поспорить. На трассе главное что, спрашиваем у сотрудника.

«Уважать надо друг друга и вести себя по-человечески. Относиться ко всем с уважением и пониманием. Происходят конфликты, которые перерастают и в нарушения, и в неприязненные отношения», — сказал инспектор ОБ ДПС Госавтоинспекции УВД по СЗАО Александр Судиловский.

И компьютеризация здесь, конечно, делает свое дело и сокращает рутинный труд, но никогда не заменит живого человека.

«Даже если через двадцать лет будут передвигаться основной массой только беспилотные транспортные средства, все равно сотруднику полиции придется принимать меры», — сказал начальник Управления государственной инспекции безопасности дорожного движения ГУ МВД России по г. Москве Александр Быков.

Ну и вообще держать марку человека с особенными полномочиями. Дорожная полиция практически в любой стране — это символ и лицо государства. С давних времен в России повелось — у символа доброе лицо, наглаженная форма и палочка в руках. А автомобили меняются как в калейдоскопе, в соответствии со временем.

«Вот они, машины из нашего советского детства — ГАЗ-24 и „Копейка“ в гаишном раскрасе. Кстати, попрошу заметить, что настоящий канареечный цвет не такой, а вот такой. Чувствуете разницу?» — сообщил корреспондент Станислав Григорьев.

И только функции неизменны — следить за трафиком, наказывать пьяных и хулиганов за рулем, спасать людей. Когда мы готовили материал, очень сильно удивились — как много по всей стране случаев, когда именно гаишники кого-то внезапно выручали.

Во Владикавказе сотрудники ДПС спасли мальчика, выпавшего из окна. В Ленинградской области, прорываясь через чудовищные пробки, привезли пациента в больницу. Они в системе полиции, но при этом занимают в ней особенное место. Уже 90 лет.

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