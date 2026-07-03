Появились новые детали аферы с покупкой элитных авто в Москве

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем; 5-tv.ru

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Стали известны подробности, как работала серая схема.

Неожиданный поворот получило скандальное дело обманутых жителей столичной Рублевки. Они потеряли около миллиарда рублей, заказав люксовые автомобили за границей. Доставить «Роллс-Ройсы» по привлекательной цене обещал известный в Москве бизнесмен Илан Медведев. Никто даже поверить не мог, что он окажется аферистом. Ведь регулярно видели его в компании со звездами и авторитетными юристами. Как работала серая схема, узнал корреспондент «Известий» Дмитрий Зименкин.

Эксклюзивные кадры с Бернадоттштрассе. Элитное жилье в Берлине скрывающегося от российских следователей Остапа Бендера XXI века. Только этот комбинатор, зовут его Илан Медведев, совсем не чтит уголовный кодекс.

Илан Медведев, потомок русской эмиграции, гражданин Германии и аферист, не в первый раз ускользает от ареста. До этого в пандемию обокрал заказчика западных респираторов, теперь кинул на деньги российских покупателей люксовых авто — ущерб каждого до одного миллиона евро, а также и дилеров Rolls-Royce. Общая сумма может достигать двух миллиардов рублей.

Официально — дорого и долго. Поэтому многие обращались к Медведеву. Суть его схемы проста.

«Через сайт привлекаются покупатели дорогостоящих автомобилей из Европы с обещаниями низкой цены — ниже половины или на 30% стоимости. Как правило, это какие-то непонятные договора комиссии, поставки. Денежные средства берутся частями…» — сказал бывший следователь Главного следственного управления Московской полиции, адвокат Александр Бурчук.

После публикации этого материала в газете «Известия» к нам на обратную связь обратилась пострадавшая от действий Илана Медведева.

«Он взял много денег за авто, обещал нам привезти в течение двух месяцев. Кормил „завтраками“. Это так было все красиво. Мы не воруем, зарабатывали на эту машинку там просто много лет. Ужас!» — сказала потерпевшая Светлана.

Такие схемы строятся на размывании ответственности, это затрудняет расследование, сложнее доказать преступный умысел. Поэтому Медведев может позволить себе жить на широкую ногу в таких домах. У него есть и особняк на Рублевке. Мошенник со своим пособником вступил в элитный гольф-клуб, втерся в доверие к людям, чтобы обмануть.

Завсегдатай клуба адвокат Александр Добровинский знал Медведева лично и много лет, но даже подумать не мог…

«Он обманул их… И обманул меня, конечно, в том числе. Я ребенком его знал, знал семью хорошо. Я ему на день рождения подарил гольф-клюшки. Ему было восемь лет… Он, кстати, прилично играет», — рассказал Александр Добровинский.

Пособник Медведева — Виталий Кочешков. В том числе через свой канал в соцсетях он привлекал богатых клиентов.

«Я, наконец, в Москве. И ждем кое-что интересное», — говорил Кочешков в своих видео в соцсетях

Интересное? Например, задержание, поездка на нелюксовом автозаке и скромная общая камера в СИЗО.

А вот самого Илана Медведева после задержания почему-то отпустили. Сказав богатым клиентам, что машин нет, он исчез и был объявлен в розыск. Ему светит до десяти лет лишения свободы.

Но потерпевшие считают, что аферист скрывается в Германии или Израиле. И очень хотят верить, что в этот раз великий комбинатор не может избежать наказания.

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