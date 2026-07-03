Адская жара в Европе: 2000 жертв и драки за кондиционеры

Фото, видео: www.globallookpress.com/Vincent Isore; 5-tv.ru

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Ожидается, что температура во Франции и Испании достигнет 44 градусов.

Самой горячей, в прямом смысле, точкой на карте мира сегодня остается Европа. Жертвами аномальной жары там уже стали более двух тысяч человек. Наиболее тяжелая ситуация во Франции, где назревает настоящий народный бунт. С жесткой критикой правительства выступили врачи. Они жалуются на чудовищные условия в больницах. А в магазинах жители устраивают массовые драки за кондиционеры. Репортаж корреспондента «Известий» Эдуарда Новикова из Парижа.

Цветущий сад посреди джунглей — так бывший глава дипломатии ЕС называл Европу — завял под палящим солнцем. Аномальная жара, похоже, выжгла из европейцев остатки культуры, и они буквально идут по головам за спасительными кондиционерами.

Поход в магазин теперь грозит ударом не солнечным, а вполне физическим. Во Франции крупная ритейлерская сеть объявила распродажу охлаждающей техники, и двери гипермаркетов не выдержали натиска толпы.

Несмотря на давку и настоящий штурм магазина, многие, кто пришел еще в 8:30 утра, ушли ни с чем. И это неудивительно. По предварительным оценкам, последняя волна жары уже привела примерно к тысяче дополнительных смертей во Франции, в том числе в регионе Парижа. Власти срочно закупают десятки тысяч кондиционеров для госпиталей. Жители пытаются найти хоть какой-то выход.

«Это действительно тяжело. Я просто открываю окна, включаю вентилятор. Сплю под мокрыми полотенцами, просто чтобы, честно говоря, выжить», — сказал житель Франции Улисс Захари.

В европейских странах с якобы ведущими экономиками мира охлаждающие системы оказываются непозволительной роскошью. Цена за установку вместе с оборудованием может превышать несколько тысяч евро.

«В Европе около двух третей домохозяйств не могут позволить себе улучшения в виде кондиционеров, а примерно 50 процентов арендаторов в ЕС не в состоянии оплатить установку таких систем. Поэтому сейчас борьба с тепловым кризисом — это проверка на состоятельность правительств», — сказал профессор Университета штата Аризона Майкл К. Дорси.

А власти, несмотря на смертельную жару, призывают жителей пользоваться кондиционерами как можно меньше. По словам политиков, они создают нагрузку на энергосистему, вредят экологии, да и портят фасады исторических зданий. Такие заявления накаляют и без того разгоряченные головы. Вот французская медсестра раскритиковала министров в прямом эфире.

«Им легко говорить, они в своем Национальном собрании работают с кондиционером, у них везде кондиционеры. Пусть министр придет поработать к нам в больницу на денек! В палатах 35 градусов, в коридорах — 31! Мы, медсестры, падаем как мухи», — возмутилась медсестра.

И такая ситуация во всех общественных местах.

Парижский метрополитен не укомплектован кондиционерами. Единственный способ спастись от жары — это встать возле открытого окна и ждать, пока поезд разгонится до 60 километров в час. Таким образом можно получить, так сказать, свежий воздух.

По традиции европейской демократии народу приходится все брать в свои руки. За неимением вентиляторов охлаждаются в фонтанах. Но и их может скоро не стать. Из-за аномальной погоды в немецком Мюнхене начинается водный кризис. В целях экономии власти рекомендуют отказаться от принятия ванны и других благ цивилизации.

«У нас нет инфраструктуры для экстремальных погодных условий, да и желания инвестировать в эту инфраструктуру тоже нет. На оружие у них деньги есть всегда, а вот на людей никогда», — сказала жительница Великобритании Марсия.

И как пишет The Guardian, температурные аномалии продолжаются. В ближайшие дни новая волна жары накроет Францию и Испанию. Ожидается, что воздух раскалится до 44 градусов по Цельсию. За минувший июнь жертвами экстремальной погоды уже стали более 2000 человек. И, учитывая уровень подготовки стран, Европу ждет очередной климатический нокаут.

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