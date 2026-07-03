В Великобритании депутаты потребовали запретить мультфильм «Маша и Медведь»

Фото: Кадр из м/с «Маша и Медведь», реж. Олег Кузовков, 2009 г.

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Более 50 человек из разных партий парламента усмотрели в популярном сериале угрозу обществу.

Свыше 50 депутатов парламента Великобритании потребовали от властей запрета на трансляцию мультфильма «Маша и Медведь» в стране. По мнению представителей инициативной группы, в нем присутствует опасная «российская пропаганда». Об этом сообщили журналисты газеты The Guardian.

«Межпартийная группа депутатов написала министрам письмо, призывая их изучить возможность прекращения трансляции „Маши и Медведя“ в Великобритании», — сказано в публикации.

Американская медиакомпания Netflix приобрела для своей стриминговой платформы права на два новых сезона популярного российского мультсериала. Он также доступен на британском сервисе ITVX. Узнав об этом, в своем протесте объединились представители Либерально-демократической, Лейбористской, Консервативной, Зеленой, Шотландской национальной и Валлийской партий.

Депутаты составили письмо на имя министра культуры Лизы Нэнди с требованием вмешаться. Обращение подготовил парламентарий Том Гордон. В нем, в частности, говорится о содержании в некоторых эпизодах «советской военной символики». Кроме того, считают противники «Маши и Медведя», мультфильм внушает зрителям «милитаристские идеи».

Авторов письма смутила, например, Маша, которая появляется на экране в форме танкиста. В другой серии якобы фигурирует «пограничная фуражка, исторически связанная с НКВД (Народный комиссариат внутренних дел СССР)».

«Мой клиент категорически отвергает ложное и клеветническое утверждение о том, что „Маша и Медведь“ связана с пропагандой. Почти два десятилетия сериал развлекает семьи в более чем 100 странах, затрагивая универсальные темы дружбы и доброты», — парировала представительница студии Animaccord, создавшей мультсериал, Мелани Бонвичино.

Animaccord категорически опровергла обвинения и подчеркнула, что является частной компанией, которая никогда не получала государственного финансирования.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна тоже высказался против «Маши и Медведя». Чем ему не угодил детский мультик?

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