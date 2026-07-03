В РФ создают VR-библиотеки для профилактики тревожности и стрессовых расстройств

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Арсений Самойленко

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Успех VR-программ психологической помощи навел ученых на мысль о расширении этой сферы и организации новых виртуальных пространств.

На основе результатов ряда научных изысканий, сформировавших образ «безопасного места» для разных групп населения, российские ученые хотят создать тематические VR-библиотеки. Они помогут в снижении тревожности, борьбе со стрессом и психическими расстройствами. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на участвующих в разработках специалистов.

Исследование провели эксперты Сеченовского университета, Российского университета медицины (РосУниМед), Московского государственного университета (МГУ) имени Ломоносова и Федерального научного центра (ФНЦ) психологических и междисциплинарных исследований. Они взялись расширить список персонализированных VR-программ психологической помощи.

Ученые определили, что люди моложе 50 лет в большинстве своем ассоциируют чувство безопасности с открытыми природными пространствами. А старшее поколение в четыре раза чаще, чем молодежь, находит покой дома, в своей комнате или на даче. Им нужна стабильность и ощущение укрытия, которое специалисты могут дать в рамках релаксационных программ.

Одной из таких программ может стать тематическая VR-библиотека. По мнению экспертов, эта технология будет особенно полезна пациентам с посттравматическим стрессовым расстройством (ПТСР), тревожными расстройствами, а также тем, у кого нет возможности посещать очную психотерапию. Однако в каждом конкретном случае есть свои нюансы, поэтому VR-терапия подойдет не всем. Важно учитывать индивидуальные особенности пациентов и обеспечивать клиническую проверку эффективности методик.

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