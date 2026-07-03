«Они уже согласились практически на все»: Трамп о прогрессе в диалоге с Ираном

Фото: www.globallookpress.com/Samuel Corum - Pool via CNP

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Несмотря на позитивный настрой президента США, урегулирование конфликта еще продолжается, и результат не определен.

В процессе переговоров Иран ответил согласием почти на все ключевые требования Соединенных Штатов. Соответствующее заявление сделал американский лидер в интервью телеканалу CNBC. Тем не менее он все еще осторожен в прогнозировании результатов урегулирования конфликта.

«Сейчас мы ведем переговоры и посмотрим, чем все закончится. Думаю, они уже согласились практически на все, что нам было нужно», — сказал глава Белого дома.

Трамп считает, что Вашингтон нанес исламской республике серьезный ущерб в ходе боевых действий. По его словам, разрушены, в том числе, объекты инфраструктуры и ряд радарных систем. Он отметил, что стороны продолжат диалог, но пока назвал окончательный итог переговоров неопределенным.

Кроме того, президент США сравнил конфликт с Ираном с длительными военными противостояниями прошлого. Он подчеркнул, что подобные кризисы обычно затягиваются на многие годы, а ситуация с исламской республикой заняла у него намного меньше времени.

Прежде, общаясь с журналистами на военной базе Эндрюс под Вашингтоном перед вылетом в Северную Дакоту, Дональд Трамп оценил прогресс в вопросе ядерного разоружения Ирана. Об этом сообщал 5-tv.ru. Глава Белого дома заявил, что процесс денуклеаризации продвигается успешно, по данному вопросу проходят «очень хорошие встречи».

При этом американский лидер отказался посвящать прессу в детали обсуждений. Он также не уточнил, какие именно стороны участвуют в упомянутых встречах, отметив лишь положительную динамику.

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