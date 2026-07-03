В Майкопе двое инспекторов ДПС спасли семью от пожара, их представят к наградам

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем; МВД России; 5-tv.ru

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Возвращаясь с дежурства, напарники увидели дым и бросились на помощь, не задумываясь. Они справились с огнем до приезда пожарных.

Министр внутренних дел России Владимир Колокольцев принял решение о награждении сотрудников Госавтоинспекции МВД по Республике Адыгея, капитанов полиции Станислава Краснова и Аслана Дамокова, за смелость и самоотверженность, проявленные при спасении людей. Благодаря их собранности и самоотверженности удалось не только вывести многодетную семью с ребенком-инвалидом из горящего дома, но и потушить его до прибытия пожарных расчетов.

Инцидент произошел в городе Майкопе. Вечером Краснов и Дамоков возвращались домой после дежурства и заметили на одной из улиц частный дом, над которым поднимались клубы дыма. Подъехав ближе, они увидели женщину, на руках у нее была 21-летняя дочь с инвалидностью. Мать звала на помощь. Она рассказала, что в доме еще двое несовершеннолетних детей — пятилетний мальчик и 12‑летняя девочка.

Полицейские быстро оценили грозящую опасность: огонь уже охватил навес и приближался к жилищу, где оставались дети. Несмотря на едкий дым, в котором почти невозможно дышать, Краснов и Дамоков бросились спасать ребят.

«Ребенка взял на руки и девочку, вывел их на улицу, после чего принял меры по тушению данного возгорания. Также помогали соседи, прибегали с ведрами, тушили. После тушения пожара успокоили детей, так как они были очень сильно напуганы, и хозяйку. После чего прибыли пожарные службы, медперсонал», — рассказал Аслан Дамоков.

Станислав Краснов позвонил в экстренные службы и взял на руки девушку-инвалида. Его напарник вместе с матерью детей в это время побежал в дом. Когда полицейские убедились, что никто из жильцов не пострадал, они принялись тушить пожар вместе с неравнодушными соседями. Прибывшим на место спасателям оставалось только пожать руки героям.

«У нас трое деток, двое из которых являются инвалидами… Произошло возгорание. Я была одна дома с детками, муж отсутствовал. Выскочила с ребенком, который не может ходить и помочь себе самостоятельно, на улицу, на наше счастье проезжали мимо сотрудники ДПС Аслан и Станислав. Наверное, нам послал Бог их», — со слезами на глазах поделилась пострадавшая.

По словам женщины, полицейские рисковали собой, но не прошли мимо. Более того, они не просто спасли ее семью, но и поспешили заливать дом водой, чтобы сохранить и его. Многодетная мама пожелала инспекторам и их близким всего самого лучшего. И побольше таких же добрых и отзывчивых людей в окружении, как они сами. После происшествия состоялась трогательная встреча семьи и их ангелов-хранителей. Мужчины в форме, смущаясь, подарили детям торт, пожали руку мальчишке и еще раз успокоили — теперь он и его сестры в безопасности.

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