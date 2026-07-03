Долги до тюрьмы доведут: как посредники втягивают россиян в банкротство

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Юлия Майорова

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Недобросовестные консультанты причастны к каждому второму такому случаю.

Около 60% банкротств физических лиц в России проводятся при поддержке посредников, обещающих легкое списание долгов. Об этом «Известиям» рассказали опрошенные участники рынка.

В 2025 году банкротами признали 568 тысяч граждан, что на 31,5% больше, чем годом ранее. Таким образом, к примерно 340 тысячам дефолтов могут быть причастны раздолжнители.

Как отметил директор дивизиона «Розничное взыскание и урегулирование» Сбербанка Денис Кузнецов, главный инструмент этих «помощников» — агрессивная реклама, обещающая полное списание долгов без акцента на последствиях. Граждан привлекают лозунгами «о жизни с чистого листа», хотя за ними зачастую скрывается полноценная процедура банкротства со всеми ограничениями.

По оценкам аналитиков, недобросовестные консультанты, обещающие гражданам быстрое и, главное, полное избавление от долгов, могут быть причастны к 60% банкротств населения.

Подобные схемы все чаще становятся основанием для возбуждения административных и уголовных дел. В зависимости от состава нарушения человеку могут грозить штрафы до 500 тысяч рублей, принудительные работы или лишение свободы на срок до шести лет.

Стоит учитывать, что признание несостоятельности мешает устроиться на хорошую работу, арендовать жилье и вести бизнес, при этом рынок так называемых раздолжнителей практически не регулируется.

Как ранее писал 5-tv.ru, специалисты проанализировали ситуацию с банкротствами в стране и выяснили, что больше половины из них можно было бы избежать, если бы заемщики вовремя обратились за помощью. Главной причиной краха становятся так называемые «раздолжнители», которые на деле часто оказываются аферистами.

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