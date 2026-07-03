Без камеры за миллион: в США выбрали лучшие снимки со смартфонов

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина; 5-tv.ru

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Гран-при получил кадр извержения вулкана.

В США названы победители одного из самых необычных конкурсов фотографий. Правила там одно — все снимки должны быть сделаны на камеру телефона.

Тематика абсолютно не важна: от абстракции до архитектуры и от пейзажей до макрофото. Организаторы всего лишь хотели показать, что на самом деле дорогостоящее оборудование не важно, художником может стать каждый.

В итоге судьям прислали десятки тысяч снимков из 140 стран. И вот они победители. Гран-при забрал фотограф с Каймановых островов, который, рискуя жизнью, сделал завораживающий кадр извержения вулкана. Второе место — черно-белое фото, где главную роль играет тень. А вот на третьем месте, конечно же, кот, который одновременно и на темной, и на светлой стороне.

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