Букеровскую премию переименуют в честь братьев Бухманов из Вологды

Фото: © Getty Images/Dave Benett

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Благотворительный фонд предпринимателей взял на себя обязательство финансировать премию в течение следующих десяти лет.

Международная Букеровская премия по литературе сменит название. Ее переименуют в честь российских предпринимателей из Вологды, братьев Игоря и Дмитрия Бухманов. Об этом сообщается на официальном сайте организации. С 2027 года премия переродится в Bukhman International Booker Prize. Основанный семьей бизнесменов фонд Bukhman Philanthropies обязался финансировать вручение награды в течение ближайших десяти лет.

«Фонд Букеровской премии с радостью сообщает, что благотворительная организация Bukhman Philanthropies щедро выделила средства на финансирование Международной Букеровской премии в течение следующих десяти лет, после того как поддерживала премию в 2026 году», — сказано в заявлении.

За время существования награда за переводную художественную литературу стала самой влиятельной в мире. Братья Бухманы планируют сохранить этот статус за премией, ежегодно выделяя на ее обеспечение 1,4 миллиона фунтов стерлингов (почти 145 миллионов в пересчете на рубли. — Прим. ред.). Призовой фонд для победителей вырастет вдвое — до 100 тысяч фунтов (более десяти миллионов рублей. — Прим. ред.). Эту сумму будут делить поровну автор и переводчик книги.

Супруга Дмитрия Бухмана и сооснователь фонда Bukhman Philanthropies Дарья Бухман подчеркнула, что поддержка премии имеет для нее «глубоко личное значение». Как отметила благотворительница, современный мир все больше определяется скоростью, отвлекающими факторами, развитием искусственного интеллекта, а переводная художественная литература остается для человека возможностью замедлиться, «прислушаться и понять жизни, непохожие на наши собственные».

В следующем году жюри премии возглавит писательница Кэти Китамура, которая прежде входила в шорт-лист Букеровской. Компанию ей составят поэт и профессор Оксфорда Патрик Макгиннесс, британский писатель, фотограф и режиссер Калеб Азума Нельсон, американская актриса Тесса Томпсон и датская писательница Ольга Равн.

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