Фидан заявил о необходимости постоянного диалога Турции с Россией

Фото: www.globallookpress.com/Belkin Alexey

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По словам министра, только открытое взаимодействие двух стран поможет справляться с региональными кризисами.

Постоянный диалог с Россией — необходимость для Турции вне зависимости от международной обстановки. Такое мнение выразил министр иностранных дел страны Хакан Фидан в интервью телеканалу CNN Türk.

«Для Турции необходимо постоянно говорить с Россией. Только поддерживая открытые каналы связи, можно обсуждать региональные кризисы и искать пути их урегулирования», — заявил дипломат.

Он также отметил, что контакты Москвы и Анкары охватывают широкий круг вопросов, в том числе украинский конфликт, ситуация в Черноморском регионе, Сирии и на Южном Кавказе. Кроме того, между странами налажено двустороннее торгово-экономическое и энергетическое сотрудничество.

Фидан подчеркнул, что турецкая сторона планирует и дальше использовать дипломатические механизмы, чтобы поддерживать стабильность в регионе. Кроме того, по словам дипломата, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поддерживает постоянные контакты с российским коллегой Владимиром Путиным.

Главы двух стран, сказал министр, регулярно обсуждают актуальные проблемы — вышеперечисленные и иные. Диалог остается важным инструментом обеспечения региональной безопасности и поиска дипломатических решений по наиболее чувствительным международным вопросам.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Россия направит в Турцию два самолета-амфибии Бе-200ЧС для помощи в борьбе с лесными пожарами.

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