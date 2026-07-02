Один человек погиб и четыре пострадали в результате атак ВСУ на ДНР

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

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Также получили повреждения объекты гражданской инфраструктуры.

В результате атак украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на Донецкую Народную Республику один человек погиб и четыре пострадали. Об этом сообщил глава ДНР Денис Пушилин в Telegram-канале.

«В Волновахе погиб мужчина 1963 года рождения», — говорится в сообщении.

Пострадавшие зафиксированы сразу в нескольких районах республики. В Ждановке Шахтерского муниципального округа ранения средней степени тяжести получил мужчина 1992 года рождения.

Еще двое мужчин 1977 года рождения пострадали в Старобешевском муниципальном округе — один на трассе Донецк — Новоазовск — Седово возле села Обильное, второй — на автодороге Донецк — Старобешево. Также ранения получил мужчина 1959 года рождения на трассе Пантелеймоновка — Горловка в Ясиноватском муниципальном округе. Как отметил Пушилин, всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.

Кроме того, в результате атак получили повреждения три объекта гражданской инфраструктуры, а также два легковых и два грузовых автомобиля в Горловке, Волновахском, Старобешевском, Шахтерском и Ясиноватском муниципальных округах.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что в Лисичанске Луганской Народной Республики ВСУ атаковали городской автобус. В результате происшествия ранения различной степени тяжести получили 12 человек.

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