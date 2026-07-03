Понравилась рама: испанец случайно нашел картину за 150 тысяч евро

Фото: www.globallookpress.com/Keith Levit

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Стоило счастливчику узнать стоимость произведения искусства, тут же нашлись владельцы и заявили о краже.

Ценная картина испанского художника Хоакина Сорольи, творившего на XIX — начале XX веков, была спасена жителем Севильи. 57-летний Андрес Уртадо обнаружил холст на улице и решил забрать себе. Но не потому, что разбирается в искусстве — мужчине просто понравилась его искусная рама. Об этом сообщается в материале The Guardian.

На полотне были изображены лодки у берега, но, по мнению Уртадо, оно не шло ни в какое сравнение с золотым багетом. Придя домой, испанец приступил к исследованию своей находки с помощью искусственного интеллекта (ИИ), а потом обратился за консультацией в аукционный дом в Мадриде. И узнал, что это работа Сорольи, которая может стоить до 150 тысяч евро (более 13 миллионов рублей. — Прим. ред.).

Вскоре до Уртадо дошли сообщения о «краже» картины, которая на самом деле принадлежит севильской семье. Он обратился в полицию и объяснил, как к нему попал этот холст. Владельцы, как выяснилось позже, так любили картину, что даже брали ее с собой в отпуск. Собираясь домой, хотели убрать ее в багажник и ненадолго оставили прислоненной к стене. В итоге забыли и уехали, а когда обнаружили потерю и вернулись, было поздно.

Семья активно искала работу Сорольи, развешивала объявления, но избегала упоминания стоимости и имени художника. В листовках предмет искусства описывали как «картину, имеющую большую сентиментальную ценность». Поиски не привели к успеху, спасла только порядочность господина Уртадо. Полиция вернула полотно владельцам, они в свою очередь предоставили доказательства права собственности. Они также пообещали нашедшему «небольшой подарок» в знак благодарности.

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