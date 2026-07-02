Появилось видео, как Овечкин подписывает новый контракт с «Вашингтон Кэпиталз»

Фото, видео: www.globallookpress.com/Gerry Angus; Instagram*/capitals; 5-tv.ru

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Сегодня спортсмен продлил соглашение с клубом, продолжив карьеру в НХЛ.

Нападающий Александр Овечкин порадовал болельщиков коротким обращением во время подписания нового контракта с «Вашингтон Кэпиталз». Видео опубликовано в официальном аккаунте клуба.

На кадрах видно, как спортсмен ставит подпись под новым соглашением, а после показывает палец вверх.

«Я вернулся, детки!» — сказал Овечкин, успокоив поклонников, которые переживали о его дальнейшей судьбе в спорте.

Предыдущий контракт истек сегодня, поэтому среди болельщиков активно обсуждался вопрос, продолжит ли спортсмен карьеру в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) или вернется в Россию.

Новое соглашение Овечкина с клубом «Вашингтон Кэпиталз» рассчитано на сезон 2026/27, а его годовой доход составит 4,25 миллиона долларов.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что телеведущий Дмитрий Губерниев поддержал решение форварда остаться в НХЛ. По его словам, у Овечкина еще есть шанс выиграть Кубок Стэнли и установить новые рекорды.

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