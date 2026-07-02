Драгоценности, пиратская шляпа и близкие друзья: Павел Деревянко с размахом отметил юбилей

Фото, видео: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова; 5-tv.ru

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Актер показал всем, что в 50 лет жизнь только начинается.

Российский актер Павел Деревянко отметил 50-летие в родном Таганроге. Видео с вечеринки появилось в распоряжении 5-tv.ru.

Для юбилея артист выбрал необычную концепцию — настоящий пиратский вечер. Торжество прошло в просторном загородном доме, а гостей заранее попросили поддержать тематический дресс-код. Судя по кадрам, приглашенные с удовольствием включились в игру и на один вечер превратились в команду веселых корсаров.

Сам именинник стал главным героем праздника. Деревянко встречал друзей в роскошной пиратской шляпе, украшенной драгоценностями, стильных очках и с множеством аксессуаров на шее. Образ получился одновременно ироничным, ярким и очень в духе самого актера, который всегда славился самоиронией и любовью к нестандартным решениям.

На юбилей приехали близкие друзья и коллеги артиста. Для Деревянко этот вечер стал не только поводом отметить круглую дату, но и возможностью собрать рядом людей, которые сопровождают его на протяжении многих лет и разделяют с ним важнейшие события жизни.



5-tv.ru

В недавнем интервью Павел отметил, что принимает каждый новый этап жизни спокойно — вместе с победами, ошибками и личными открытиями.

Он не рассматривает возраст как ограничение и с юмором относится к разговорам о так называемом «кризисе среднего возраста», подчеркивая, что чувствует себя в рабочем и жизненном тонусе.

Не менее насыщенной остается и личная жизнь артиста. Весной прошлого года Деревянко сделал предложение дизайнеру Зое Фуць прямо на футбольном стадионе, а уже летом влюбленные сыграли красивую свадьбу в Барвихе. Избранница младше актера на 15 лет, однако сама неоднократно отмечала, что ее привлекают в супруге зрелость, спокойствие и отсутствие стремления жить напоказ.

Пара старается выстраивать баланс между работой, личной жизнью и здоровьем. Они избегают перегрузок, следят за режимом, занимаются спортом, считая, что это помогает сохранять энергию для творчества и новых проектов.

Деревянко также не скрывает, что открыт к будущему в любом его проявлении. Артист неоднократно говорил о том, что готов стать папой еще не один раз.

Кроме того, супруги недавно представили собственный бизнес-проект — бутик FABZ PRO, который открылся на Серебрянической набережной в Москве. Этот шаг стал для пары еще одной точкой совместного роста.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Павел Деревянко перестал думать о других женщинах, когда понял, что его жена — предпринимательница Зоя Фуць та самая. Артист не раз признавался, что был «заядлым гулякой». Но после того, как начал встречаться с Фуць, решил остепениться.

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