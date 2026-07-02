В Адыгее пенсионерка умерла после укуса обезьяны

Фото, видео: СК РФ по республике Адыгея; 5-tv.ru

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В отношении хозяйки экзотического животного уже возбуждено уголовное дело.

Уголовное дело возбудили после гибели 84-летней женщины, на которую напала обезьяна в Адыгее. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета России по Республике Адыгея.

По версии следствия, пенсионерка ухаживала за экзотическими животными, и во время кормления обезьяна напала на нее и укусила за ноги. От полученных травм она скончалась на месте.

Животное также напало на 39-летнего внука погибшей. Мужчину доставили в больницу, где оказали медицинскую помощь.

Экзотические животные принадлежат внучке погибшей пенсионерки. Как считают правоохранители, они содержались на территории дачного участка незаконно.

В отношении хозяйки животных возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности, а также проводятся необходимые следственные действия.

«В ходе следствия будет дана правовая оценка действиям (бездействию) должностных лиц контролирующих органов в сфере правового регулирования содержания экзотических животных», — отметили в пресс-службе Следственного комитета России по Республике Адыгея.

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