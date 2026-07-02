Фото: www.globallookpress.com/Europa Press Canarias

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Новых случаев заболевания не зарегистрировано с 25 мая.

Вспышка хантавируса Андес на круизном лайнере MV Hondius завершилась. Об этом сообщил глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус.

По его словам, последний человек, находившийся под наблюдением после контакта с инфекцией, завершил карантин, получил отрицательный тест и благополучно вернулся домой. Новых случаев заражения с конца мая не фиксировалось, поэтому вспышка официально признана завершенной.

Первые случаи заболевания на борту были зафиксированы в начале мая. Уже 10 мая судно прибыло на Тенерифе на Канарских островах, а 11 мая завершилась эвакуация людей с лайнера. После этого корабль с примерно 30 членами экипажа отправился в Нидерланды.

Всего, по данным ВОЗ, за период вспышки было подтверждено 13 случаев заражения редкой разновидностью хантавируса, а также зафиксировано три летальных исхода.

Хантавирусы представляют собой группу инфекций, которые чаще встречаются у грызунов, но могут передаваться человеку. В тяжелых формах заболевание способно поражать дыхательную систему, сердце и другие жизненно важные органы, вызывая тяжелые осложнения, включая геморрагическую лихорадку.

Первые признаки болезни нередко выглядят как обычная простуда — температура, слабость, головная боль и ломота. Однако у части пациентов состояние может резко ухудшаться, затрагивая сразу несколько систем организма. Медики отмечают, что особенно уязвимы к подобным инфекциям люди с хроническими заболеваниями, пожилые пациенты и те, у кого есть проблемы с сердцем, легкими или почками.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что число скончавшихся от лихорадки Эбола в Демократической Республике Конго (ДРК) достигло 399 человек. Отмечается, что подтверждено 1333 случая заболевания, при этом 189 человек вылечились.

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