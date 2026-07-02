Троих пострадавших при атаке на автобус под Брянском доставят в больницу Гомеля

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

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В момент происшествия в салоне находились 19 пассажиров.

Двоих водителей туристического автобуса из Белоруссии и одного пассажира, пострадавших при атаке Вооруженных сил Украины в Брянской области, госпитализируют в Гомельскую областную клиническую больницу. Об этом сообщили в министерстве здравоохранения Белоруссии.

В ведомстве уточнили, что пациентам окажут всю необходимую помощь, а к лечению также подключат специалистов республиканского уровня.

Автобус следовал по маршруту Минск — Гомель — Анапа. В момент происшествия в салоне находились 19 пассажиров. Обстоятельства произошедшего устанавливают в рамках расследования.

Белорусских граждан эвакуировали в Гомельскую область, а шестеро россиян находятся в пунктах временного размещения. По данным источника 5-tv.ru, в районе контрольно-пропускного пункта произошла повторная атака. Для эвакуации людей после происшествия из Гомеля была направлена специальная группа.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье о террористическом акте после атаки на туристический автобус из Белоруссии в Брянской области.

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