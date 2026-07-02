Лишний блеск и логотипы: стилист объяснила, что визуально удешевляет образ

Фото: www.globallookpress.com/West Coast Surfer

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Иногда впечатление от внешнего вида портят вовсе не вещи, а их избыточность и сочетание деталей.

Избыточное количество декоративных элементов и крупных брендовых логотипов способно визуально удешевить образ. Об этом «Известиям» рассказала арт-директор французского бренда Michel Katana Наталья Семенова.

Эксперт отметила, что когда в одном комплекте одновременно используются яркие вещи, массивные украшения, заметная сумка и другие акцентные детали, они начинают конкурировать между собой и перегружают образ. По ее словам, более гармонично выглядит стиль, в котором есть один основной акцент, а остальные элементы его поддерживают.

Также важную роль в восприятии внешнего вида играет качество материалов и состояние одежды. Впечатление могут испортить изделия из синтетики и искусственной кожи, а также вещи, которые потеряли форму, растянулись, потрескались или выглядят изношенными.

Ранее травматолог-ортопед Дмитрий Беляков прокомментировал распространенное мнение о том, что привычка носить сумку на одном плече якобы связана с возрастными изменениями у женщин. Врач опроверг эту теорию, отметив, что подобные выводы не имеют под собой медицинского основания.

Специалист пояснил, что способ ношения сумки — на одном плече или на сгибе локтя — чаще связан с модными тенденциями, пришедшими из Франции и Италии.

При этом Беляков подчеркнул, что проблема возникает не из-за самой привычки, а из-за веса сумки. Тяжелая нагрузка приводит к перекосу позвоночника, что со временем может отражаться на осанке: плечо с нагруженной стороны становится выше, усиливается работа лопатки, а болевые ощущения в области шеи могут проявляться с противоположной стороны.

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