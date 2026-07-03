Аллергия из тюбика: врач предупредил об опасности средств от солнца

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Полина Фиолет

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Даже защита от ультрафиолета может вызвать неприятную реакцию, если не обратить внимание на состав.

Солнцезащитные средства могут стать причиной аллергической реакции у людей с повышенной чувствительностью. Об этом RT рассказал врач иммунолог-аллерголог Владимир Болибок.

По словам специалиста, такие средства представляют собой сложные химические составы, в которых могут сочетаться органические и неорганические компоненты. Поэтому людям, склонным к аллергии, важно выбирать кремы и спреи особенно внимательно и заранее изучать список ингредиентов.

Одним из наиболее частых провокаторов реакции Болибок назвал оксибензон, также известный как бензофенон-3. Этот компонент способен всасываться в кровь и, по словам врача, потенциально может влиять на эндокринную систему.

Раздражение кожи и аллергию также может вызывать октиноксат. Кроме того, высокие концентрации октокрилена, как отметил специалист, способны привести к аллергическому контактному дерматиту. Гомосалат, в свою очередь, может раздражать чувствительную кожу.

Кроме того, нежелательные реакции иногда провоцируют агрессивные отдушки, консерванты и спирты в составе солнцезащитных средств.

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