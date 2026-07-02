СК возбудил дело о теракте после удара ВСУ по автобусу из Белоруссии
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
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На месте происшествия осуществляется ликвидация последствий атаки.
Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье о террористическом акте после атаки на туристический автобус из Белоруссии в Брянской области. Об этом сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.
По данным следствия, автобус находился на стоянке в районе села Красный Камень Злынковского района после пересечения российско-белорусской границы. В этот момент рядом с транспортным средством сдетонировало взрывное устройство, сброшенное с беспилотного летательного аппарата.
В результате атаки пострадали два водителя — граждане Белоруссии. Им оказали необходимую медицинскую помощь, пассажиров эвакуировали.
На месте происшествия продолжают работать следователи. Специалисты осматривают территорию, собирают доказательства, устанавливают тип и модель беспилотника, а также другие обстоятельства атаки.
Расследование ведется по статье 205 УК РФ.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что в районе таможенного перехода «Красный Камень» в Брянской области произошла повторная атака киевского режима.
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