СК возбудил дело о теракте после удара ВСУ по автобусу из Белоруссии

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

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На месте происшествия осуществляется ликвидация последствий атаки.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье о террористическом акте после атаки на туристический автобус из Белоруссии в Брянской области. Об этом сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

По данным следствия, автобус находился на стоянке в районе села Красный Камень Злынковского района после пересечения российско-белорусской границы. В этот момент рядом с транспортным средством сдетонировало взрывное устройство, сброшенное с беспилотного летательного аппарата.

В результате атаки пострадали два водителя — граждане Белоруссии. Им оказали необходимую медицинскую помощь, пассажиров эвакуировали.

На месте происшествия продолжают работать следователи. Специалисты осматривают территорию, собирают доказательства, устанавливают тип и модель беспилотника, а также другие обстоятельства атаки.

Расследование ведется по статье 205 УК РФ.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что в районе таможенного перехода «Красный Камень» в Брянской области произошла повторная атака киевского режима.

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