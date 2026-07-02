Шестерых россиян разместили в ПВР после атаки беспилотника на автобус

Фото: © РИА Новости/Сергей Аверин

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При этом всех жителей Белоруссии уже перевезли в Гомельскую область.

После атаки украинского беспилотника на автобус «Минск — Анапа» шестеро россиян находятся в пункте временного размещения. Об этом сообщил врио губернатора Брянской области Егор Ковальчук в своем канале в мессенджере МАКС.

«Шестеро россиян находятся в ПВР (пункте временного размещения. — Прим. ред.), где созданы все необходимые условия», — написал Ковальчук в личном блоге.

По словам главы региона, жителей Белоруссии уже перевезли в Гомельскую область. Кроме того, с пассажирами работали психологи, а также было организовано горячее питание.

Ковальчук также уточнил, что в результате атаки осколочные ранения получили двое водителей автобуса. На место происшествия оперативно прибыла медицинская бригада, пострадавшим оказали необходимую помощь.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что ВСУ атаковали автобус, когда он находился на таможенном переходе «Красный Камень». В момент происшествия в салоне находились 19 пассажиров.

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