Без простуды и боли в горле: как правильно настроить кондиционер в жару

Врач-терапевт Ярцева: охлаждение кондиционером от 18 градусов и ниже опасно для здоровья

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов; 5-tv.ru

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Прямой холодный поток воздуха в офисе и дома может привести к серьезным заболеваниям.

Летом кондиционер лучше устанавливать на 24-25 градусов. Такой режим помогает охладить помещение и при этом снижает риск переохлаждения, простуды, боли в горле и насморка. Об этом в беседе с 5-tv.ru рассказала врач-терапевт и иммунолог Ирина Ярцева.

«В среднем, комфортно выставить на 24-25, вот так вот примерно», — отметила специалист.

По словам врача, важно не только выбрать температуру, но и правильно пользоваться кондиционером. Лучше включать его заранее — например, за час до начала рабочего дня или перед сном. Тогда прибор успеет охладить комнату, а при людях будет работать уже на поддержание температуры, без сильного холодного потока.

«Заранее желательно включать, чтобы эта температура вовремя набралась, и на легком маленьком уровне она поддерживалась», — пояснила Ярцева.

Почему кондиционер нельзя ставить на сильный холод

Опасность часто возникает не из-за самого кондиционера, а из-за резкого охлаждения. Когда человек приходит с улицы вспотевшим и сразу попадает под мощный поток холодного воздуха, организм может переохладиться.

«Когда вы стоите под кондиционером, он вынужден быстро охлаждать, да, от него сильный поток идет, холодный», — сказала врач.

В офисе лучше заранее продумать режим работы системы охлаждения. Если рабочий день начинается в девять утра, кондиционер можно включить примерно за час до прихода сотрудников. После этого он должен работать на минимальном обдуве, просто поддерживая нужную температуру. При температуре 24-25 градусов риск заболеть, по словам специалиста, минимален.

Почему люди болеют из-за кондиционера

Отдельно Ярцева объяснила, почему после кондиционера у людей часто появляются боль в горле и насморк. Причина в том, что прибор сушит воздух и забирает из него влагу. Из-за этого пересыхают слизистые оболочки носа и горла.

«Кондиционер, он сушит воздух в том числе. Вы же видите, оттуда капельки постоянно выходят, да? То есть он забирает вот эту влажность с воздуха и воздух становится сухим», — рассказала специалист.

По ее словам, для здоровья организма важно дышать увлажненным воздухом. Когда воздух пересушен, может появиться ощущение першения или раздражения в горле, а также дискомфорт в носу.

«Поэтому ощущение, как будто дерет горло или там слизистая нос страдает», — пояснила врач.

Как настроить кондиционер в офисе

Специалист предупредила, что нельзя сидеть прямо под потоком воздуха. Это может привести не только к переохлаждению, но и к боли в мышцах. Особенно опасна ситуация, когда кондиционер работает на высокой мощности и холодный воздух долго дует в одну точку.

«Если вам надуло именно прямо вот спину, условно, да? Вы сидите, а вот у него сейчас такой режим работы, что ему нужно быстро охладить большое помещение, то у него, конечно, будет сильный надув», — сказала Ярцева.

Врач посоветовала направлять поток воздуха вверх, а не вниз, чтобы он не попадал напрямую на человека. Если в офисе пересесть нельзя, стоит обсудить проблему с коллегами или руководством, а также настроить кондиционер так, чтобы он работал не импульсами, а постоянно на поддержание температуры.

«Не надо его импульсами включать. Он, когда импульсом включается, у него сразу мощь идет», — отметила терапевт.

Для адаптации в офисе можно держать легкую кофту или другую одежду, которую удобно надеть, если сначала прохладно. При правильной настройке кондиционера организм постепенно привыкает к температуре в помещении.

Как охлаждать помещение с помощью кондиционера дома

Дома перед сном комнату также лучше охлаждать заранее. При этом просто включить кондиционер на час, а потом выключить его на всю ночь недостаточно: к утру в комнате снова станет жарко.

«Нет, этого вам не хватит на ночь, не хватит. Вы в 5 утра проснетесь в поту», — предупредила Ярцева.

Оптимальный вариант — заранее охладить спальню и оставить кондиционер на ночь в тихом или эко-режиме на уровне около 24 градусов. Зимой, как отметила врач, комфортная температура в комнате может быть ниже — примерно 20-21 градус. Летом же 24 градуса достаточно, потому что люди обычно находятся дома в легкой одежде.

Резко ставить кондиционер на 18 градусов в жару специалист не советовала. Если на улице около 30-31 градуса, такая разница температур может стать сильной нагрузкой для организма.

«Плюс 18 — это прямо вы замерзнете. Это переохлаждение мощное. Поэтому лучше ставьте, повторюсь, там на улице 30, но ставьте 25 в помещении», — заключила Ирина Ярцева.

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