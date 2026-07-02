Солнце и нагрузка: как безопасно заниматься спортом летом

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов; 5-tv.ru

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В теплое время года занятия требуют совсем другого подхода к нагрузкам и восстановлению.

Тренироваться в жаркую погоду можно, но подход к нагрузкам и условиям должен быть особенно внимательным. Об этом в разговоре с 5-tv.ru рассказала фитнес-тренер Виктория Ермолина.

Она отметила, что привычная рекомендация выходить на занятия ранним утром не всегда работает. В некоторых регионах именно в это время воздух максимально насыщен влагой, из-за чего пот почти не испаряется, а тело хуже охлаждается. В результате нагрузка ощущается сильнее, чем при более высокой температуре, но сухом климате.

Ключевой ориентир — не градусник, а то, насколько эффективно организм может отдавать тепло через испарение. По словам специалиста, безопаснее всего выбирать время, когда воздух более сухой: утро после рассвета или вечер после заката.

«Обращайте внимание не только на градусник. И ориентир для нас — это сухое утро, вечер после захода солнца, избегать периода 12-17 часов и используем, конечно же, СПФ при необходимости», — сказала тренер.

Отдельно она подчеркнула, что в жару не стоит выполнять упражнения «на износ». Интенсивные силовые подходы, интервальные и круговые тренировки без пауз создают дополнительную нагрузку на сердце. В теплое время года лучше уменьшить рабочие веса и увеличить время отдыха между подходами примерно на 5-15%.

Также важно учитывать одежду. Слишком плотные или темные вещи ухудшают теплообмен. Лучше выбирать легкие, светлые и дышащие материалы, которые помогают отводить влагу.

«Для жары лучше подойдут светлые цвета, свободный крой, ткани, которые быстро отводят влагу, и минимум хлопков при длительных тренировках. А вот открытая одежда не всегда лучший вариант, и легкая светлая ткань иногда охлаждает лучше, чем голая кожа под открытым солнцем», — пояснила тренер.

По словам Ермолиной, распространенное мнение о пользе ледяной воды во время тренировок тоже не совсем верно. Холод может дать ощущение облегчения, но ключевую роль играет не температура напитка, а достаточный объем жидкости и баланс электролитов.

Она пояснила, что при сильном потоотделении организм теряет не только воду, но и важные соли — натрий, калий, магний и хлориды. Если после занятий появляются головная боль, судороги, сильная жажда или выраженное желание соленого, а обычная вода не помогает восстановиться, это может указывать на дефицит электролитов.

В таких случаях простого питьевого режима уже недостаточно — требуется восполнение солевого баланса. Это помогает поддерживать работоспособность мышц, энергию и нормальное восстановление после нагрузки в жарких условиях.

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