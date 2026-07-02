Лед вместо тепла: как эмоциональный холод убивает отношения

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Полина Фиолет

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Отстраненный партнер не скандалит и не драматизирует, но и не способен на поддержку.

Психолог Инна Мирная заявила, что эмоционально холодные партнеры зачастую формально безупречны, но не дают самого главного — тепла и сопереживания. Об этом она рассказала в беседе с Газета.ру.

«На первом этапе человек может казаться спокойным, рациональным, не склонным к драме. Это воспринимается как стабильность. Но со временем становится заметно отсутствие отклика на эмоции другого», — объяснила Мирная.

По словам основателя института семейной психологии, ключевой маркер холодности — это неумение или нежелание вникать в переживания. Такой партнер не кричит и не скандалит, но, когда любимому человеку плохо, он прячется за стеной логики. Вместо объятий или простого «я рядом» он может бросить дежурное «не накручивай» или «реши вопрос».

Именно это обесценивание чувств через рациональность становится токсичным оружием.

«Это не прямая агрессия, но эффект может быть не менее разрушительным. Человек постепенно перестает делиться и закрывается», — отметила специалист.

Она подчеркнула, что именно из-за отсутствия явных «красных флагов» вроде измен или скандалов такие союзы существуют годами, хотя внутри них царит пустота.

«Нет скандалов, нет резких конфликтов. И возникает ощущение, что жаловаться не на что. Это создает внутренний конфликт у партнера, которому не хватает близости», — добавила психолог.

Мирная предупредила, что попытки «достучаться» до человека, не способного к эмпатии, часто тщетны, и призвала честно спросить себя, хватает ли в отношениях душевного тепла, напомнив, что гнетущая тишина между партнерами порой говорит о проблеме громче любых криков.

Ранее 5-tv.ru писал, чем полезны сплетни и почему люди испытывают тягу к обсуждению чужой жизни.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.