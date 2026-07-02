Чемпионка мира по фигурному катанию Анастасия Мишина вышла замуж

Фото: www.globallookpress.com/Maksim Konstantinov

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С избранником спортсменка познакомилась пара через общую подругу на ее дне рождения.

Чемпионка мира в парном фигурном катании Анастасия Мишина вышла замуж. Об этом рассказали на официальном сайте Федерации фигурного катания на коньках России.

Избранником спортсменки стал Андрей Пушняков, который преподает физкультуру, а также является классным руководителем и тренером по баскетболу в школе, в которой ранее училась фигуристка.

При этом, со слов самой Мишиной, с любимым она познакомилась на дне рождения своей школьной подруги.

В Федерации фигурного катания на коньках России поздравили Мишину и ее мужа с радостным событием. В организации пожелали паре всех благ.

«Поздравляем Настю и ее супруга с этим радостным событием! Желаем счастья, взаимопонимания, семейного благополучия и исполнения всех желаний!» — написали в публикации.

До этого, сообщал 5-tv.ru, о своем замужестве сообщила актриса Мирослава Карпович, известная по сериалу «Папины дочки». Она опубликовала кадры с торжества, подтвердила, что впервые вышла замуж, а также показала, как выглядит ее избранник.

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