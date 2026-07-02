«Продуманная стратегия»: Мирошник про атаку ВСУ на автобус «Минск — Анапа»
Посол МИД России Мирошник назвал атаку на автобус «Минск — Анапа» стратегией ВСУ
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
Перейти в Дзен
Есть новость?
Присылайте »
По его словам, подобные действия одобрили спонсоры киевского режима.
Удар украинского беспилотника по автобусу, следовавшему по маршруту Минск — Анапа, стал частью продуманной стратегии киевского режима. Об этом РИА Новости заявил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.
«Это выстроенная и продуманная стратегия, которая проистекает из Киева не без одобрения его западных или европейских спонсоров», — сказал Мирошник.
Атака ВСУ на автобус
Общественный транспорт ударили на таможенном переходе «Красный Камень» в Брянской области на границе с Белоруссией. В момент удара транспорт остановился для оформления документов.
В автобусе находились 19 пассажиров. По предварительной информации, ранения получили два человека. Для эвакуации пассажиров и водителей из Гомеля направили специальную группу.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что 17 июня украинский беспилотник атаковал в Брянской области автобус с детской футбольной командой из Белоруссии, которая направлялась на отдых в Геленджик. В результате удара погибла сопровождавшая группу женщина, еще восемь человек, включая шестерых детей, получили ранения.
Власти Белоруссии назвали произошедшее целенаправленной террористической атакой и потребовали привлечь виновных к ответственности.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС