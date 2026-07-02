Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

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По его словам, подобные действия одобрили спонсоры киевского режима.

Удар украинского беспилотника по автобусу, следовавшему по маршруту Минск — Анапа, стал частью продуманной стратегии киевского режима. Об этом РИА Новости заявил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.

«Это выстроенная и продуманная стратегия, которая проистекает из Киева не без одобрения его западных или европейских спонсоров», — сказал Мирошник.

Атака ВСУ на автобус

Общественный транспорт ударили на таможенном переходе «Красный Камень» в Брянской области на границе с Белоруссией. В момент удара транспорт остановился для оформления документов.

В автобусе находились 19 пассажиров. По предварительной информации, ранения получили два человека. Для эвакуации пассажиров и водителей из Гомеля направили специальную группу.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что 17 июня украинский беспилотник атаковал в Брянской области автобус с детской футбольной командой из Белоруссии, которая направлялась на отдых в Геленджик. В результате удара погибла сопровождавшая группу женщина, еще восемь человек, включая шестерых детей, получили ранения.

Власти Белоруссии назвали произошедшее целенаправленной террористической атакой и потребовали привлечь виновных к ответственности.

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