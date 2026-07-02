Взять или оставить? Что делать, если нашел на улице ценный предмет

Юрист Параскевов: за найденный на улице телефон можно получить обвинение в краже

Фото: 5-tv.ru

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Даже случайная находка иногда становится причиной серьезных проблем с законом, если действовать необдуманно.

Забрать забытый телефон с лавочки, сумку из автобуса или другой ценный предмет и просто уйти — опасное решение. Такие действия могут быть расценены как попытка присвоить чужое имущество и привести к уголовному разбирательству. Об этом в беседе с Газета.ру сообщил управляющий партнер Московской коллегии адвокатов Никос Параскевов.

По словам эксперта, многие люди ошибочно считают найденную вещь своей добычей. Однако с точки зрения закона между находкой и кражей проходит очень тонкая грань.

«Граждане, которые не погружены в юридические тонкости, могут невольно перейти грань между находкой и кражей», — объяснил Параскевов.

Эксперт напомнил, что закон обязывает человека попытаться вернуть найденное владельцу. Если хозяина рядом нет, необходимо сообщить о находке в полицию или орган местного самоуправления. Если вещь обнаружена в магазине, торговом центре, автобусе или другом общественном месте, ее следует передать сотруднику организации, водителю, администратору или представителю владельца помещения.

Особенно осторожным стоит быть с мобильными телефонами. Их владельцы, как правило, возвращаются на место пропажи, поэтому человек, который просто забрал гаджет и ушел, автоматически оказывается в подозрительном положении.

Юрист также напомнил, что подобные ситуации уже становились предметом рассмотрения Конституционного суда в 2023 году. Сам факт находки еще не означает совершение преступления. Однако подозрения возникают, если человек снимает с телефона чехол, извлекает сим-карту, выключает устройство, прячет его, передает кому-либо или просто оставляет себе, не пытаясь разыскать владельца.

«Если человек забрал телефон, не заявил о находке и никак не пытался вернуть его собственнику, потом ему придется объяснять, почему это была находка, а не хищение», — сказал юрист.

Параскевов добавил, что похожие правила действуют и в отношении вещей, оставленных возле мусорных контейнеров. Если очевидно, что предмет выброшен, например старый сломанный стул, проблем обычно не возникает. Но если рядом стоят аккуратно сложенные коробки, дорогостоящая техника или автомобиль с открытым багажником, лучше ничего не трогать — владелец мог просто ненадолго отойти.

В завершение эксперт рекомендовал не относить найденные ценные вещи домой. Телефоны, документы, кошельки, сумки и другую собственность безопаснее сразу передать тем, кто сможет официально оформить находку.

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