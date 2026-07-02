Ученые назвали диету, способную отсрочить болезнь Альцгеймера

Диетолог Солнцева о том, что противовоспалительная диета снижает риск деменции

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Полина Фиолет

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Такой тип питания не исключает чай и кофе.

Ученые Каролинского института выяснили, что особый тип питания способен отсрочить болезнь Альцгеймера у пожилых людей с ранними признаками. Об этом сообщили aif.ru.

В исследовании участвовали 1865 шведов старше 60 лет, за которыми наблюдали почти девять лет. За это время деменция развилась у 240 участников.

Специалисты оценили три диеты: средиземноморскую, гарвардскую и противовоспалительную. Все они полезны для мозга, но последняя оказалась наиболее эффективной для группы с повышенным давлением и наличием белка Тау в крови — риск снижался почти на 30%.

Рацион этой диеты включает жирную рыбу, зеленые и оранжевые овощи, орехи, цельнозерновые, чай и кофе, при этом исключает фастфуд, сладости и переработанное мясо.

Российский диетолог Татьяна Солнцева пояснила, что сахар и насыщенные жиры вызывают хроническое воспаление, которое ускоряет старение мозга. Она посоветовала убрать из рациона все, что может провоцировать воспаление, особенно если в анализах уже есть белок Тау.

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