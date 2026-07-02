Холодный лимонад приведет к ангине? Какие напитки можно детям в жару

Фото: www.globallookpress.com/Pogiba Alexandra

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Многие родители боятся, что их ребенок заболеет после того, как выпьет что-то со льдом. Однако здесь есть свои нюансы.

Холодные напитки и мороженое сами по себе не вызывают ангину или ОРВИ у здоровых детей. Такое мнение в беседе с aif.ru высказал врач-педиатр Павел Бережанский.

Не заболеют ли дети, если выпьют холодное

По словам специалиста, распространенное убеждение о том, что ребенок может заболеть после холодной воды или лимонада, — миф. ОРВИ — это острая респираторная вирусная инфекция, а значит, причина болезни именно в вирусах. Заболевания верхних и нижних дыхательных путей также могут вызывать бактерии, реже — другие патогены, но не холодные продукты или напитки.

Как пояснил Бережанский, холодная еда и питье, наоборот, могут тренировать слизистые и помогать организму привыкать к нормальной терморегуляции. При этом имеются в виду только здоровые дети, у которых нет заболеваний желудочно-кишечного тракта, хронических проблем с верхними дыхательными путями, а также повышенной чувствительности зубов или эмали к холодному.

Однако для некоторых детей холодные напитки действительно противопоказаны. Так, врач уточнил, что это касается уже болеющих и детей, которые росли в «тепличных» условиях и до трех-четырех лет почти не сталкивались с обычными простудами. Их организм может быть не готов к резкому температурному воздействию.

Кроме того, осторожность нужна при рефлюкс-эзофагите — заболевании желудочно-кишечного тракта. В этом случае ледяные напитки и продукты могут усиливать боль и другие симптомы. Холодное также не рекомендуется детям с хроническими патологиями.

Почему пить холодное — полезно для детей

Когда ребенок пьет холодное или ест мороженое, холод локально воздействует на горло и сосуды: они сначала сужаются, а после расширяются. Это может улучшать местное кровообращение. По словам педиатра, регулярное мягкое воздействие холодом тренирует горло и миндалины.

При этом, если ребенок совсем не привык к такой нагрузке, может активироваться условно патогенная флора — микроорганизмы, постоянно живущие в носоглотке. В некоторых случаях это может привести к фарингиту, тонзиллиту или другим воспалениям.

Врач добавил, что детей стоит постепенно приучать к перепадам температур, через напитки и продукты в том числе. По его мнению, иммунитет нужно формировать и тренировать.

К тому же педиатр поделился личным опытом. В семье специалиста четверо детей, и они с раннего возраста ели замороженные фрукты, пили прохладную воду и даже грызли лед летом. Бережанский заявил, что никаких проблем из-за этого не возникло, дети выросли здоровыми.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что категорически нельзя есть и пить натощак по утрам.

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