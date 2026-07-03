Физиология работает иначе: зачем есть горячую пищу в жаркую погоду
Yahoo: в жаркую погоду стоит есть горячую пищу для охлаждения
Фото: www.globallookpress.com/Hauke-Christian Dittrich
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Однако это не означает, что нужно отказаться от прохладных напитков.
Когда температура на улице приближается к рекордным значениям, рука сама тянется к мороженому, ледяным напиткам и холодным закускам. Однако врачи утверждают, что горячая пища и теплые напитки в жаркую погоду могут приносить организму не меньше пользы, чем охлажденные продукты. Более того, в некоторых случаях именно они помогают легче переносить высокие температуры. Об этом сообщило Yahoo.
Как горячая еда помогает охлаждаться
На первый взгляд идея есть горячий суп в 30-градусную жару кажется странной. Однако физиология человека работает сложнее.
Теплая пища и напитки стимулируют потоотделение — естественный механизм охлаждения организма. Когда пот испаряется с поверхности кожи, температура тела снижается.
Именно поэтому жители многих жарких стран традиционно употребляют горячий чай и блюда с пряностями даже в самый знойный сезон.
Почему ледяные напитки не всегда полезны
Стакан холодной воды мгновенно приносит облегчение, но эффект оказывается кратковременным.
По словам специалистов, очень холодные напитки могут временно сузить кровеносные сосуды и затруднить естественную терморегуляцию.
Кроме того, резкий перепад температур иногда вызывает спазмы желудка или неприятные ощущения у людей с чувствительным пищеварением.
Это не означает, что летом нужно отказаться от прохладной воды. Однако экстремально ледяные напитки лучше употреблять умеренно.
Горячая пища легче усваивается
В жару организм и без того испытывает дополнительную нагрузку, поэтому тяжелая жирная пища может вызывать сонливость и чувство дискомфорта.
Теплые супы, тушеные овощи и другие легкие горячие блюда часто перевариваются легче, чем холодный фастфуд или жирные закуски. Они помогают поддерживать нормальную работу пищеварительной системы и не перегружают организм.
Почему в жарких странах любят горячий чай
Традиция пить горячий чай существует во многих регионах с жарким климатом — от Ближнего Востока до Центральной Азии.
Специалисты объясняют это тем, что теплые напитки активизируют естественные механизмы охлаждения и помогают поддерживать водный баланс. Кроме того, чай способствует расслаблению и может уменьшать ощущение перегрева.
Конечно, такой эффект проявляется только в том случае, если человек восполняет потерю жидкости и не допускает обезвоживания.
Какие продукты лучше выбирать летом
Врачи рекомендуют отдавать предпочтение легким и богатым водой продуктам:
- овощным супам;
- тушеным овощам;
- нежирной рыбе и птице;
- фруктам и ягодам;
- кисломолочным продуктам;
- зелени и сезонным овощам.
Тяжелую, слишком жирную и очень соленую пищу в сильную жару лучше ограничить, поскольку она усиливает нагрузку на организм.
Когда горячая еда может навредить
Несмотря на возможную пользу, горячие блюда подходят не всем.
Людям с высокой температурой тела, обезвоживанием или некоторыми хроническими заболеваниями следует особенно внимательно следить за своим состоянием и соблюдать рекомендации врача.
Кроме того, даже употребляя горячую пищу, важно пить достаточное количество воды, поскольку усиленное потоотделение увеличивает потерю жидкости.
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