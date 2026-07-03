Правило «25:10»: как обезопасить детей во время купания в бассейне и море
5-tv.ru: правило «25:10» поможет обезопасить детей во время купания
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
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Большинство трагедий происходит не в момент нахождения в воде.
Летом, особенно в жаркую погоду, вода кажется самым безопасным местом для отдыха. Но большинство несчастных случаев с детьми в воде происходит не из-за глубины или течения, а из-за переоценки времени и недосмотра взрослых. Поэтому в сети все чаще обсуждают простое правило безопасности при купании — «25:10». Подробнее — в материале 5-tv.ru.
Что означает правило «25:10»
Суть правила «25:10» проста:
- 25 минут в воде — максимум активного купания для ребенка без перерыва
- десять минут — обязательный отдых на суше
Такой режим помогает избежать переохлаждения, перегрева и усталости, которые у детей наступают гораздо быстрее, чем у взрослых.
Даже если ребенок говорит, что «не устал» и «хочет еще», организм может уже находиться в состоянии переутомления.
Почему важно делать перерывы
Во время активного плавания у детей:
- быстрее расходуется энергия;
- падает концентрация внимания;
- ухудшается координация движений.
Это особенно опасно в воде. Усталость может привести к тому, что ребенок перестает контролировать дыхание или движения.
Перерыв десять минут на суше позволяет:
- восстановить силы;
- согреться;
- снизить риск судорог и переохлаждения.
Как температура влияет на безопасность
Даже в теплой воде тело постепенно теряет тепло. Дети теряют его быстрее из-за меньшей массы тела. При длительном купании возможны:
- дрожь и озноб;
- «ватные» мышцы;
- снижение реакции.
Именно поэтому чередование воды и отдыха считается более безопасным, чем непрерывное пребывание в водоеме.
Почему взрослым нельзя «отвлекаться на минуту»
Большинство трагедий на воде происходит не в момент активного купания, а когда взрослые отвлекаются. Даже на мелководье ребенок может:
- поскользнуться;
- уйти под воду на несколько секунд;
- запаниковать и не позвать на помощь.
Спасатели подчеркивают: правило «пяти секунд тишины» в воде уже повод насторожиться и проверить ребенка.
Как цвет купальника влияет на безопасность
В соцсетях часто показывают наглядные тесты: некоторые цвета купальников почти не видны под водой, другие — заметны сразу. По наблюдениям специалистов по водной безопасности:
- лучше всего видны яркие цвета: неоновый оранжевый, желтый, салатовый;
- хуже всего — синий, белый и серый, особенно в бассейне или мутной воде.
Это может сыграть критическую роль в экстренной ситуации, когда нужно быстро найти ребенка в воде.
Дополнительные правила безопасности при купании детей
Эксперты также рекомендуют:
- не оставлять ребенка без визуального контакта даже на мелководье;
- использовать нарукавники или жилеты для маленьких детей;
- избегать резких перепадов температуры воды;
- следить за признаками усталости;
- не разрешать заплывы в одиночку.
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