МВД раскрыло наркосиндикат с тайными лабораториями и миллиардным оборотом

Фото, видео: MAX/Ирина Волк; 5-tv.ru

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Оптовая сеть по продаже запрещенных веществ работала на территории как минимум семи регионов России.

Сотрудники Главного управления по контролю за оборотом наркотиков МВД России пресекли деятельность сети наркоторговцев и изъяли запрещенные вещества стоимостью один миллиард рублей по ценам на черном рынке. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк на портале ведомства.

Операция по раскрытию наркосиндиката прошла при содействии полицейских из Республики Башкортостан, Краснодарского и Ставропольского краев, Иркутской, Новосибирской, Самарской, Рязанской и Магаданской областей, а также сотрудников Следственного департамента.

В ходе операции задержаны 27 наркоторговцев, которых подозревают более чем в 30 преступлениях. По предварительным данным, члены группировки наладили полный цикл создания и продажи синтетических наркотиков. На них работали подпольные лаборатории, производившие вещества, которые затем оптом поставляли в регионы России и сбывали через нелегальные интернет-магазины.

Полицейские изъяли более 150 килограммов наркотиков, рассчитанных на 400 тысяч доз, а также свыше 300 килограммов прекурсоров — компонентов для производства.

Расследуется уголовное дело по статьям 30, 228.1 и 210 УК РФ, подозреваемым грозит пожизненное лишение свободы. Фигуранты заключены под стражу.

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