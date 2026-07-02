Улицы затопило: реки на Урале вышли из берегов после рекордных осадков

Фото, видео: 66.mchs.gov.ru; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Ситуация резко ухудшилась после того, как на одной из местной плотин увеличили сброс воды.

Урал оказался в центре погодного апокалипсиса. В некоторых районах всего за одни сутки выпала почти месячная норма осадков. В Свердловской области из-за мощного паводка эвакуируют людей. Под воду ушли целые районы. После рекордных дождей затоплены мосты и дороги. Передвигаться там можно только на лодках. Масштаб бедствия оценила корреспондент «Известий» Нина Катаева.

Пригород Нижнего Тагила начало топить поздно вечером. Вода прибывала так быстро, что жителям пришлось убегать из своих домов, захватив самое необходимое. Кто не успевал — становился заложником в собственном жилье.

«Проснулся в 11, смотрю, а вода уже в доме, и там осталось пятнышко маленькое сухого», — рассказал местный житель Александр Тюков.

Жители здесь лишились всего, что наживали годами. Техника, автомобили — все уже не подлежит ремонту. Некоторые успели схватить только документы и вброд выбраться из дворов.

За одни сутки в городе выпала почти месячная норма осадков. Из-за этого сразу две реки — Баранча и Тагил — вышли из берегов.

Под водой скрылись как минимум две улицы. Пешком здесь не пройти, на автомобилях тем более. Пострадавшие курсируют на лодках, пытаясь спасти хотя бы животных.

Ситуация стала резко ухудшаться, когда с местной плотины неожиданно увеличили сброс воды. Из-за паводка водохранилища оказались заполнены до краев.

«Можно было отправить машину, сообщить жителям, потому что у нас много бабушек, дедушек, которые не владеют интернетом, приехать, сказать: люди, открываем плотину, когда закроется — не известно, будет наводнение, спасайтесь», — возмутилась местная жительница Галина Сибирякова.

«Мы давайте звонить в диспетчерскую, там сказали: „Вас что, топит?“. Они не то что не знали, они трубки бросали», — добавил местный житель Дмитрий Сибиряков.

В администрации уверяют: людей заранее предупреждали о возможных паводках, и они могли вовремя эвакуироваться сами. Чиновники в экстренной ситуации спасали саму плотину.

«Осуществляли сброс для того, чтобы максимально сохранить объекты гидротехнические», — пояснил заместитель главы администрации Нижнего Тагила по городскому хозяйству и строительству Егор Копысов.

Из-за подъема воды в районе закрывают детские лагеря. Раньше времени оздоровительные смены покинули порядка пятисот школьников.

В соседнем Горноуральском городском округе введен режим чрезвычайной ситуации. Река Шайтанка затопила полторы сотни домов и тысячу двести дворов. Самым популярным транспортом в эти дни на Урале стали лодки.

Вода продолжает прибывать. Сейчас ее уровень достиг примерно двух метров, практически скрыв заборы. Приусадебные участки смыты. И спасти при таких условиях здесь уже ничего невозможно.

Ограничено автомобильное сообщение с 17 населенными пунктами. Погода будто проверяет людей на прочность.

«За месяц выпало 198 миллиметров осадков. Это рекордное количество осадков в июне за всю историю наблюдений», — рассказал научный сотрудник лаборатории электроники рентгеновских приборов УрФУ Алексей Пулин.

Синоптики говорят, что уральцев ждет небольшой перерыв — выходные должны быть сухими. Но дальше циклоны вернутся вместе с новыми ливнями.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.