Абсурдная русофобия: кто и зачем похитил памятник Пушкину в Германии

Фото, видео: Telegram/Посольство России в Германии/RusEmbDeu; 5-tv.ru

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Более 30 лет назад монумент передали в подарок в Хемер из Подмосковья.

На волне русофобии в Европе уже доходит до абсурда. В Германии сейчас ищут похитителей бронзового памятника Пушкину. Более 30 лет назад в знак дружбы между народами его передавали в подарок из города Щелково.

Как и, главное, зачем украли почти двухметровую скульптуру — пытался понять корреспондент «Известий» Виталий Чащухин

Пустой каменный постамент и торчащие из него стальные штыри — все, что осталось от бронзовой статуи русского поэта. Городским службам, по всей видимости, поручено теперь вырвать и остатки — с корнями.

Сам момент кражи никто не видел. Свидетели застали только последствия. В Хемере много русскоязычных немцев — как будто частичку самих себя потеряли.

— Я возмущен страшно, это что такое. Такого не было никогда!

Одно из последних видео, где памятник еще стоит на своем месте, — 6 июня, день рождения Пушкина. Тяжелый, почти двухметровый монумент. Злоумышленникам явно пришлось приложить значительные усилия.

«Учитывая вес похищенного объекта, можно предположить, что действовало несколько преступников, использовавших крупный инструмент и подходящее транспортное средство. Возможно, преступление было совершено среди бела дня. Не исключено, что воров приняли за работников городских служб», — говорится в заявлении полиции.

Дипломаты из ближайшего генконсульства России в Бонне сегодня вместе с нами у опустевшего постамента. Украдено больше, чем просто памятник Пушкину.

«Даже на табличке этого памятника можно видеть, что это подарок городу Хемер от жителей города Щелково Московской области. Эти города — побратимы», — сказал атташе Генерального консульства России в Бонне Георгий Буслаев.

Когда российские и советские памятники по всей Европе подвергаются нападкам, сама собой напрашивается версия очередного русофобского акта. И это первое, что пришло в голову русскоязычным активистам, членам местного исторического общества.

«Первая реакция, конечно, была ужасной. Такое было ощущение, что украли моего родственника. Обидно было, ужасно. И первая мысль, конечно, была, что это было нацелено именно на Пушкина. Потом уже стала себя успокаивать, что, может быть, это все-таки из-за бронзы, что это простые воры», — рассказала член Исторического общества в Дортмунде Анна Шперлинг.

Но даже если это всего лишь банальная охота за цветным металлом, невольно произошел демонтаж целой эпохи российско-германских отношений.

Дата установки тоже была символичной. Осень 1994 года, когда Германия провожала последних российских солдат Западной группы войск. В Берлине Гельмут Коль и президент Ельцин официально прекращали почти полувековую историю конфронтации. Дальше должны были быть только школьные обмены, культурные программы, взаимовыгодное сотрудничество через литературу и человеческие связи.

Здесь, во Friedenspark — то есть в Парке мира города Хемер, — хотели навсегда закрыть военную главу. Ну буквально же: Пушкин — вместо пушек. И вот теперь и от этих надежд остается пустое место.

Былое партнерство между Хемером и Щелково после 2022 года заморожено, здесь так и говорят — сотрудничество «auf Eis», обледенело. Но до конца, видимо, все же не остыло. В мэрии Хемера тоже потрясены произошедшим.

— Город Хемер с потрясением обнаружил кражу памятника Александру Пушкину и подал заявление против неизвестных, тесно сотрудничая с полицией.

За информацию, которая поможет найти похитителей, городские власти обещают награду. Правда, сумма вряд ли сопоставима с утратой — не более тысячи евро. И в этом еще одна горькая утрата немецкого изобилия и самодостаточности. Так выглядит уже не только кризис российско-германских отношений, но и собственное германское обнищание — и финансовое, и культурное. Когда уже и бронзовые памятники приходится разыскивать по пунктам приема вторсырья.

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