Член партии «Яблоко» попала в ДТП в состоянии алкогольного опьянения

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

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Автомобиль врезался в дорожное ограждение.

Член бюро московского регионального отделения партии «Яблоко» Светлана Кривицкая попала в ДТП на северо-западе Москвы. По данным 5-tv.ru, она управляла автомобилем в состоянии сильного алкогольного опьянения.

Автомобиль, за рулем которого была Кривицкая, врезался в дорожное ограждение на улице Барышихе в Северо-Западном административном округе города Москвы на территории района Митино.

После случившейся аварии Светлана Кривицкая отказалась проходить медицинское освидетельствование. Этот шаг автоматически влечет за собой правовые последствия.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Санкт-Петербурге возбуждено уголовное дело после нападения пьяной женщины на фельдшера скорой помощи. Инцидент произошел ночью на площади Искусств: 40-летняя женщина ударила 25-летнего медика стеклянной бутылкой по голове. Фельдшер госпитализирован с травмами средней степени тяжести. Нападавшую задержали, возбуждено дело о хулиганстве.

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