«Девочки не брали трубку»: мама одной из пропавших в Туве рассказала о поиске детей

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ; 5-tv.ru

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Ночью на берегу реки обнаружили телефоны подростков.

В Туве продолжаются поиски двух пропавших школьниц. Родственники рассказали 5-tv.ru о подробностях происшествия.

Вечером родственники начали звонить девочкам, но те не отвечали.

«Она была с подругой, с одноклассницей. Мы позвонили маме, искали вместе, по всему Кызылу. С девяти начали искать, с восьми начали звонить. Девочки не брали трубку», — рассказала мать одной из пропавших, Алдынай Назын-Чооду.

Она добавила, что дома у них не было ссор, девочка всегда была жизнерадостной и активно участвовала в школьной жизни.

«Никогда она без спросу так не уходила», — сказала бабушка второй девочки, Марита Чооду.

Ночью, около трех часов, друзья брата одной из пропавших обнаружили телефоны девочек у берега реки.

«Телефоны были сложены аккуратно, выключены», — добавила Назын-Чооду.

Родственники вместе с близкими продолжили поиски и обратились за помощью.

В Следственном комитете сообщили, что возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 105 УК РФ. Сейчас проводят оперативно-розыскные мероприятия, устанавливают все обстоятельства произошедшего. Поиски девочек продолжаются.

Ранее 5-tv.ru писал, что министр внутренних дел региона, генерал-майор Юрий Завьялов лично ищет пропавших девочек.

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