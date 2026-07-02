«Девочки не брали трубку»: мама одной из пропавших в Туве рассказала о поиске детей
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ; 5-tv.ru
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Ночью на берегу реки обнаружили телефоны подростков.
В Туве продолжаются поиски двух пропавших школьниц. Родственники рассказали 5-tv.ru о подробностях происшествия.
Вечером родственники начали звонить девочкам, но те не отвечали.
«Она была с подругой, с одноклассницей. Мы позвонили маме, искали вместе, по всему Кызылу. С девяти начали искать, с восьми начали звонить. Девочки не брали трубку», — рассказала мать одной из пропавших, Алдынай Назын-Чооду.
Она добавила, что дома у них не было ссор, девочка всегда была жизнерадостной и активно участвовала в школьной жизни.
«Никогда она без спросу так не уходила», — сказала бабушка второй девочки, Марита Чооду.
Ночью, около трех часов, друзья брата одной из пропавших обнаружили телефоны девочек у берега реки.
«Телефоны были сложены аккуратно, выключены», — добавила Назын-Чооду.
Родственники вместе с близкими продолжили поиски и обратились за помощью.
В Следственном комитете сообщили, что возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 105 УК РФ. Сейчас проводят оперативно-розыскные мероприятия, устанавливают все обстоятельства произошедшего. Поиски девочек продолжаются.
Ранее 5-tv.ru писал, что министр внутренних дел региона, генерал-майор Юрий Завьялов лично ищет пропавших девочек.
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