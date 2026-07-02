Мужчина умер от сердечного приступа, когда избавлялся от тела убитой девушки

People: мужчина избавлялся от тела убитой девушки и умер от сердечного приступа

Фото: 5-tv.ru

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У жертвы остались трое сыновей.

В американском штате Алабама были найдены тела женщины и ее бойфренда. Власти установили, что мужчина задушил женщину, а затем скончался от сердечного приступа, пытаясь спрятать ее тело в лесном массиве. Об этом сообщило People.

Как были найдены тела

Полиция получила сообщение о припаркованном на безлюдном участке автомобиле — грузовике с работающим двигателем.

Правоохранители прибыли на место и обнаружили в лесном массиве два тела. Ими оказались 47-летняя Джессика Фолдс и 44-летний Дэниел Роббинс, который был бойфрендом женщины.

По данным полиции, Фолдс была убита в другом месте, а ее тело доставили туда, где нашли.

Результаты расследования

Вскрытие показало, что Фолдс умерла от удушения. Роббинс скончался от сердечного приступа.

Следствие установило, что мужчина пытался избавиться от тела своей жертвы в отдаленной местности, но у него остановилось сердце.

«Он умер от сердечного приступа во время этого. Их тела лежали прямо рядом», — сообщил окружной прокурор.

На месте происшествия полицейские обнаружили, что дверь грузовика со стороны водителя была открыта, а задний борт опущен. В грязи были видны следы, указывающие на то, что что-то тяжелое вытаскивали из кузова.

О жертве

Согласно некрологу, женщину описывали как человека с «золотым сердцем, глубокой любовью ко всем и улыбкой, которая озаряла мир». У нее остались трое сыновей. Ранее она пережила смерть своего мужа и отца.

Расследование вело Управление правоохранительных органов штата Алабама и офис шерифа округа Чемберс. Тела были направлены в Департамент судебной медицины для вскрытия.

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