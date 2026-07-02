«Антисобачьего» богословия не существует»: каких животных пускают в храмы

Фото: www.globallookpress.com/Daniil Ivanov

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Отмечается, что этот вопрос затрагивает больше практическую сторону.

Иеромонах Феодорит рассказал РИА Новости, каких животных пускают в православные храмы.

По его словам, в большинстве случаев животных в церковь запускать не принято. Однако существуют исключения. Например, запретить мышам пробираться в подобные строения невозможно. Поэтому и для кошек, которые их отлавливают, священнослужители готовы сделать исключение.

К тому же кошка, в отличие от собаки, не ориентирована на человека, а гуляет сама по себе. Она ведет себя тихо и является чистоплотной, заметил иеромонах. Собаки же менее предсказуемы.

Поэтому вопрос о том, пускать ли животных в храм или нет, не относится к религии.

«Антисобачьего» богословия не существует. Пес, лежащий в притворе храма, ожидающий хозяина, вряд ли кого-то смутит. Собаку-поводыря, думаю, тоже никто из храма не выгонит», — уточнил Феодорит.

Ранее 5-tv.ru писал о том, какие вещи с точки зрения православия нельзя хранить дома, а какие не несут никакой опасности для человеческой души. Часто религиозную традицию путают с суеверием.

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