Не просто картинки: что на самом деле означают символы знаков зодиака

Фото: www.globallookpress.com/Oscar Gonzalez/ZUMAPRESS.com

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Каждая линия и завиток отражают характерные черты, энергию и жизненные задачи.

Многие знают, как выглядят символы своего знака зодиака, но мало кто задумывается, что эти загадочные значки, или глифы, имеют собственное значение. Астрологи считают, что каждая линия и завиток отражают характерные черты знака, его энергию и жизненные задачи. Разбираемся в материале 5-tv.ru, что скрывается за символами всех 12 знаков зодиака.

Овен: рога барана и стремление вперед

Глиф Овна напоминает голову барана с мощными рогами.

Астрологи считают, что этот символ отражает лидерские качества, смелость и желание первым прокладывать себе путь. Направленные вверх линии ассоциируются с энергией действия, амбициями и независимостью.

Телец: связь с природой и устойчивость

Символ Тельца выглядит как круг с рогами.

Круг олицетворяет внутренний мир и душу, а рога символизируют силу, упорство и связь с материальным миром. По мнению астрологов, этот знак отражает любовь Тельцов к стабильности, красоте и комфорту.

Близнецы: двойственность и общение

Глиф Близнецов напоминает римскую цифру II, что символизирует двойственную природу этого знака.

Астрологи связывают его с умением видеть разные точки зрения, быстро переключаться между задачами и строить отношения с окружающими. Две вертикальные линии также символизируют партнерство и постоянный обмен идеями.

Рак: забота и эмоциональная глубина

Символ Рака похож на две соединенные запятые или цифры шесть и девять.

Эксперты считают, что этот образ отражает материнскую энергию, защиту и эмоциональную близость. Некоторые астрологи сравнивают его с клешнями краба, который одновременно оберегает себя и своих близких.

Лев: сердце и грива

Глиф Льва представляет собой изогнутую линию с завитком.

По одной из версий, символ напоминает львиную гриву, а по другой — человеческое сердце, которое в астрологии связывают именно с этим знаком.

Лев считается символом творческой энергии, уверенности в себе и способности вдохновлять других.

Дева: стремление к совершенству

Символ Девы напоминает букву «М» с завернутым внутрь окончанием.

Астрологи объясняют, что этот завиток символизирует внутренний мир, сдержанность и умение сохранять личные границы. Глиф также связывают с чистотой, порядком и вниманием к деталям, которыми славится знак Девы.

Весы: поиск гармонии

Символ Весов напоминает восходящее солнце над линией горизонта.

Он считается единственным глифом, который напрямую не связан с живым существом. По мнению астрологов, знак отражает стремление к балансу, справедливости и гармонии во всех сферах жизни.

Скорпион: сила трансформации

Глиф Скорпиона похож на символ Девы, но заканчивается стрелкой.

Эта стрелка, по мнению экспертов, символизирует мощную энергию, способность к трансформации и постоянное движение вперед. Скорпион традиционно ассоциируется с внутренней силой, страстью и глубокими эмоциональными переживаниями.

Стрелец: вечное стремление к цели

Символ Стрельца выглядит как стрела, направленная вверх.

Он отражает жажду приключений, философские поиски и стремление к новым горизонтам. Астрологи считают, что этот знак символизирует оптимизм и желание постоянно расширять собственные границы.

Козерог: сочетание силы и мудрости

Глиф Козерога считается одним из самых необычных в зодиаке.

Он связан с мифическим морским козлом — существом, которое объединяет устойчивость горного животного и интуицию водной стихии. По мнению астрологов, символ отражает целеустремленность, терпение и способность преодолевать любые препятствия.

Водолей: энергия воды и знаний

Несмотря на название, символ Водолея не связан напрямую с водной стихией.

Две волнистые линии означают поток знаний, идей и энергии. Астрологи считают, что глиф отражает новаторское мышление, стремление к свободе и желание менять мир вокруг себя.

Рыбы: единство противоположностей

Символ Рыб состоит из двух дуг, соединенных горизонтальной линией.

Он олицетворяет двух рыб, плывущих в разные стороны. По мнению экспертов, это отражает внутреннюю двойственность знака, его богатый духовный мир и постоянный поиск баланса между мечтами и реальностью.

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