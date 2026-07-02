Теннисистка Арина Соболенко предложила изменить правила Уимблдона ради собак

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Спортсменке тяжело оставлять своего питомца в гостинице в одиночестве.

Белорусская теннисистка Арина Соболенко призвала организаторов Уимблдона пересмотреть запрет на присутствие домашних собак на территории турнира. Об этом сообщил Independent.

По словам спортсменки, руководство Всеанглийского клуба предупредило участников, что питомцы, сопровождавшие игроков во время европейской серии турниров, не смогут попасть на Уимблдон.

Соболенко заявила, что ее щенок Эш не доставит никаких неудобств, поскольку это «маленькая пушистая собака», и попросила разрешить таким питомцам находиться рядом с теннисистами.

«Ну, я могу понять, почему они приняли это решение. Очевидно, если собака делает что-то не так внутри этого исторического места, вероятно, потребуется немного времени на замену. Они, вероятно, боятся повреждений внутри», — привели слова теннисистки в материале.

Спортсменка призналась, что ей тяжело оставлять Эша в гостинице, а прогулки с ним помогают справляться с напряжением во время соревнований. Инициативу поддержали заслуженный мастер спорта России Мирра Андреева, украинская теннисистка Марта Костюк, мастер спорта России международного класса Анастасия Потапова и российская теннисистка Анна Калинская.

На «Ролан Гаррос» домашние животные допускаются в игровые зоны, а организаторы предоставляют услуги двух специальных выгульщиков и ситтеров для питомцев игроков.

Руководство Уимблдона заявило, что действующие правила, разрешающие доступ только служебным и поисковым собакам, пока останутся без изменений.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что российская теннисистка Людмила Самсонова вышла во второй круг Уимблдона-2026, обыграв Полину Кудерметову (6:3, 6:3). Кудерметова, родившаяся и выросшая в Москве, с 2025 года выступает за Узбекистан. Самсонова, в детстве переехавшая в Италию и до 2018 года игравшая под итальянским флагом, затем приняла решение представлять Россию.

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