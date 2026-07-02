Вода вместо нефти: причины мировых конфликтов в будущем изменятся

EADaily: в будущем войны будут вести из-за воды, а не из-за денег

Фото: www.globallookpress.com/DanitaDelimont.com

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Дефицит пресной воды может стать одним из ключевых вызовов ближайших десятилетий, а борьба за доступ к жизненно важным ресурсам уже приобретает международное значение.

Будущие глобальные противостояния будут связаны не столько с нефтью, сколько с водными ресурсами, в том числе в странах Центральной Азии. Тему раскрывает EADaily.

Так, по данным журналистов, Соединенные Штаты проявляют повышенный интерес к вопросам управления водными ресурсами в этом регионе, который сталкивается с растущим дефицитом пресной воды.

В издании отметили, что водная проблема постепенно выходит на первый план в международной политике. А в перспективе именно контроль над источниками пресной воды способен стать причиной серьезных разногласий между государствами. По мнению экспертов, внимание западных стран к гидроэнергетическим и инфраструктурным проектам Центральной Азии связано, в том числе со стратегической значимостью водных ресурсов региона.

Дополнительное давление на ситуацию оказывают изменение климата, рост населения и увеличение потребления воды в сельском хозяйстве. Международные организации не раз предупреждали, что нехватка пресной воды становится глобальным вызовом и требует координации усилий разных государств для предотвращения конфликтов и обеспечения устойчивого развития.

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