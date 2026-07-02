Армия России ударила по объектам производства ракетных систем на Украине

Фото: © РИА Новости/Министерство обороны РФ

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Вооруженные силы нанесли урон нескольким предприятиям военно-промышленного комплекса Незалежной.

Вооруженные силы России нанесли массированный удар по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины в Киеве и Киевской области. В частности, среди пораженных объектов оказалось предприятие «Радионикс», которое выпускает системы управления для крылатых ракет «Фламинго», ракет «Нептун-МД» и другой военной продукции. Об этом сообщили в Минобороны России.

Также, в ведомстве сообщили, что удары были нанесены по предприятиям «Атлон Авиа» и ГП «Антонов», где производят и модернизируют беспилотники, по Киевскому радиозаводу, выпускающему комплектующие для бронетехники, авиации и БПЛА, а также по объектам, связанным с производством средств радиоэлектронной борьбы.

Кроме того, Минобороны сообщило о поражении транспортно-логистического центра, склада горюче-смазочных материалов и газораспределительных станций, которые обеспечивали работу предприятий украинского военно-промышленного комплекса.

Ранее 5-tv.ru сообщили, что два сотрудника «Запорожьеэнерго» погибли во время ремонтных работ после удара украинских дронов.

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