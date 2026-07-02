Не ждала идеальных обстоятельств: женщина усыновила двух детей в одиночку
Yahoo: женщина усыновила двух детей в одиночку
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
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Материнство изменило ее взгляды на многие вещи и научило ценить простые моменты.
Многие мечтают о семье, но не всегда жизнь складывается по привычному сценарию. Американка Лорен Пон решила стать матерью самостоятельно и доказала, что любовь и забота важнее формальных обстоятельств. Сегодня в свои 46 лет она воспитывает двоих приемных детей и уверена: это было лучшее решение в ее жизни. Об этом сообщило Yahoo.
Она не хотела откладывать мечту о материнстве
Лорен признается, что всегда мечтала о детях, но к 38 годам поняла: ждать идеального партнера или идеального момента больше не хочет.
Вместо того чтобы отказываться от своей мечты, женщина начала изучать процесс усыновления и пришла к выводу, что способна стать хорошей матерью самостоятельно.
По ее словам, решение далось непросто, но она поняла, что семья может выглядеть по-разному, а любовь к ребенку не зависит от того, сколько взрослых живет под одной крышей.
Первое усыновление изменило всю ее жизнь
В 2018 году Лорен стала мамой мальчика по имени Чарли. Она вспоминает, что первые месяцы были одновременно счастливыми и сложными. Ей пришлось учиться совмещать работу, воспитание ребенка и бытовые обязанности без помощи партнера.
Однако женщина ни разу не пожалела о своем выборе. Наоборот, именно тогда она поняла, что готова подарить дом и любовь еще одному ребенку.
Через несколько лет в семье появился второй ребенок
Спустя время Лорен снова решилась на усыновление и приняла в семью девочку.
Теперь она воспитывает двоих детей одна и признается, что ее жизнь стала намного насыщеннее и счастливее, чем она могла представить раньше.
Женщина говорит, что материнство изменило ее взгляды на многие вещи и научило ценить простые моменты — совместные прогулки, разговоры и семейные традиции.
Почему все больше людей создают семьи в одиночку
История Лорен отражает современную тенденцию: все больше мужчин и женщин решаются на родительство без партнера.
Психологи отмечают, что представления о семье постепенно меняются. Главное условие благополучия ребенка — не количество родителей, а атмосфера любви, стабильности и безопасности.
Исследования показывают, что дети могут успешно развиваться в самых разных семьях, если рядом есть взрослые, которые готовы заботиться о них и поддерживать их эмоционально.
Материнство в одиночку требует поддержки
При этом специалисты подчеркивают, что одиноким родителям особенно важно иметь круг общения и людей, на которых можно положиться.
Родственники, друзья, соседи и сообщества приемных родителей помогают справляться с трудностями и не чувствовать себя изолированными.
Лорен признается, что именно поддержка близких помогла ей пройти через самые сложные моменты адаптации после усыновления.
Почему она ни о чем не жалеет
Сегодня женщина уверена: если бы она продолжала ждать идеальных обстоятельств, то могла бы так и не стать матерью.
По ее словам, семья — это не всегда классическая картинка из фильмов, а люди, которые любят друг друга и готовы быть рядом несмотря ни на что.
«Я поняла, что могу создать ту жизнь, о которой мечтала, даже если она выглядит иначе, чем я представляла в молодости», — признается Лорен.
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