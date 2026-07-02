Экс-солистка «Ранеток» Анна Руднева объявила о третьей беременности

Фото: legion-media

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Артистка также показала своего возлюбленного Илью.

Певица и актриса Анна Руднева, известная как бывшая солистка группы «Ранетки», готовится родить третьего ребенка. Артистка впервые показала поклонникам своего возлюбленного Илью, а также опубликовала семейный снимок с детьми в соцсети.

На фото Руднева позировала с округлившимся животом. Пол будущего ребенка она раскрывать не стала, чем подогрела интерес аудитории. Певица отметила, что теперь решила познакомить подписчиков с полным составом своей семьи.

По словам артистки, с Ильей они встретились случайно, но почти сразу поняли, что смотрят в одну сторону. Руднева также рассказала, что ни она, ни ее избранник изначально не планировали снова создавать семью, так как у каждого был своей серьезный жизненный опыт. Однако со временем они осознали, что не могут друг без друга.

«Самое смешное, что ни он, ни я не собирались больше жениться, да и каждый из нас уже был с таким приличным бэграундом», — подчеркнула звезда.

Также артистка призналась, что за 36 лет это история любви для нее стала самой удивительной.

Анна Руднева уже воспитывает двоих детей. В браке с актером Павлом Сердюком у нее родилась дочь Софья. Позже певица вышла замуж за музыканта Дмитрия Белина, от которого родила сына Тимофея. Развод со вторым супругом состоялся в 2023 году.

Поклонники в соцсетях активно поздравляют артистку и обсуждают ее новую семейную главу.

Ранее, писал 5-tv.ru, олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Никита Нагорный и его супруга, заслуженный мастер спорта России Дарья Нагорная объявили о рождении второго ребенка.

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